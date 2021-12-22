Van'a gelen İranlılar, en uzun gece 'Şeb-i Yelda'yı kutladı

İran takvimine göre, sonbaharın sona erdiği ve kışın başladığı 'Azer' ayını 'Dey' ayına bağlayan 21 Aralık gecesi, ülkede Şeb-i Yelda adıyla kutlanıyor. Şeb-i Yelda ülkede, aile üyelerinin bir araya geldiği, sıcak ilişkilerin kurulduğu ve samimiyet ortamının geliştiği bir gelenek olarak devam ettiriliyor. Van'a gelen İranlılar da, konakladıkları otelde Şeb-i Yelda’yı kutladı. Otel sahibi Yunus Yüksel'in, gece için hazırladığı ve gecenin olmazsa olmazı olan nar, karpuz, İran tatlı hurması gibi meyve, çerez ile İran'a özgü pasta çeşitleri ikram edildi.

İran'lı turistler, bol bol hatıra fotoğraf çekip, daha sonra çalınan Farsça ve Azerice müzik eşliğinde eğlendi. Gecenin geç saatlerine kadar eğlenen İranlılar, ülkelerinde halkın, yılın en uzun gecesi Şeb-i Yelda'nın insani ilişkilerin artmasına vesile olacak bir gelenek haline getirildiğini, bunun geçmişle bugünü birbirine bağlama konusunda önemli role sahip olduğunu anlattı.

GELENEK, ÖRF, ADET OLARAK KUTLANIYOR

Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı ve otel sahibi Yunus Yüksel ise, Şeb-i Yelda'nın Farsça en uzun gece anlamına geldiğini belirterek ,"Bu gece bütün gecelerden bir dakika daha fazla ve en uzun gecenin son günü olduğu için İran'da gelenek, görenek, örf adet olarak kutlanır. Biz de bu kutlamayı bu tesisimizde düzenini kurarak kutladık. Kendi ülkelerinde nasıl kutlamayı yapıyorlarsa burada da aynı şeyi yaptırdık. Şeb-i Yelda için en önemli şey olmazsa olmazı olan karpuz ve nar. İran geleneğine göre herkes ailenin en büyüğünün evinde toplanır ve orada yiyecekler koyarlar. Çerezler, meyveler bunun içinde karpuz ve nar da var. Bunları bıraktıkları zaman geceyi sohbet ederek güzel bir şekilde geçirirler. Biz de Van'a gelen İranlı misafirlerimiz için otelimizde böyle bir sürpriz yaptık "dedi.dha