Van'a gelen depremzedeler için psiko-sosyal destek veriliyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki deprem tüm Türkiye'yi bir kez daha birbirine kenetledi. Türkiye’nin her yerinden deprem bölgesine destek verilirken, bu bölgelerdeki depremzedeler ise değişik illerde misafir ediliyor.

Depremin ardından Malatya'dan Erciş’e gelen depremzedeler KYK yurtlarına yerleştiriliyor. Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile Malatya’dan gelen depremzede ailelere psikologlar tarafından hem toplu olarak hem bireysel olarak psiko-sosyal destek veriliyor.iha