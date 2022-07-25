Vali Ozan Balcı'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

Balcı, mesajında, 24 Temmuz 1908'de Türk basınına yönelik uygulanan her türlü sansürün ortadan kalktığını ve bugünün Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanmaya başlandığını belirtti.

Hayatın temel unsurlarından biri olan basının, toplumun yapılanmasında ve gelişmesinde büyük rol oynadığını kaydeden Balcı, basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışının, toplumda basına güvenin artırmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmesinin de önüne geçeceğini aktardı.

Basının çok önemli bir toplumsal görevinin bulunduğunun altını çizen Balcı, şunları kaydetti:

"Zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, büyük bir özveri içinde yerine getiren değerli basın çalışanlarımızın yaptıkları çalışmalar takdirle karşılanmaktadır. Türk basınında sansürün kaldırılışının yıldönümünde, hayatını kaybeden tüm basın mensuplarını rahmetle anıyor, başta ilimizde görev yapan basın mensupları olmak üzere tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten duygularımla kutluyor, sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum." AA