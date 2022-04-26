Vali eşinin himayesinde iftar programı...

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı organizesinde, Ramazan Ayı münasebetiyle Kocaeli Parkı Sosyal Tesislerinde iftar yemeği programı düzenlendi.

Yemeğe Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Destek Merkezi (ÇODEM) Müdürlüğü'nde kalan çocuklar, Kadın Konuk Evinde kalan kadınlar ile Edremit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaş almış vatandaşlar katıldı.

Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez, küçüğünden büyüğüne bütün misafirler ile iftarda tek tek ilgilenerek hasbihal etti.

İftar programında Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez’e, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez'in eşi Bilgin Bekmez, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tarık Kuşman, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcıları Fikret Yavuz ile Nesibe Yılmaz, ÇODEM Müdürü Murat Hasanoğlu, Edremit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Gülden Atalay ve Kadın Konuk Evi Müdürü Hatice Şen eşlik etti.

Bölgegazetesi