Vali Dr. Ozan Balcı, peynirciler çarşısını ziyaret etti

Vali Dr. Ozan Balcı, Tarihi Peynirciler Çarşısını ziyaret ederek çarşı esnafının sorun ve taleplerini dinledi.

HABERDE İNSAN 14.06.2022, 19:30
Vali Dr. Ozan Balcı, peynirciler çarşısını ziyaret etti

Vali Balcı, Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce restore edilerek daha modern ve hijyenik bir hale getirilen tarihi Peynirciler Çarşısını gezdi. Tarihi çarşıda incelemelerde bulunan Vali Dr. Ozan Balcı, iş yerlerini tek tek gezerek, esnafla sohbet edip, otlu peynire aromasını veren sirmo, dağ kekiği ve mendi otları hakkında bilgi aldı. Çarşı esnafının soğuk hava deposu talebini not alan Vali Dr. Ozan Balcı, Van otlu peynirinin kent için önemli bir değer olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak çarşıya önem verdiklerini söyledi. Çarşı esnafı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Dr. Ozan Balcı’ya teşekkür etti. Çarşının güney ve kuzey kısımlarını da gezen Vali Dr. Ozan Balcı, manifaturacı esnafı da ziyaret ederek hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.İHA

Yorumlar (7)
Özvanlı 1 gün önce
Sayın ozan balcı valimiz mükemmel bir insan van için bir veli nimettir inşAllah sayın vekiller valimizin işine karışmazlar...Allah ozan balcı valimize güç kuvvet sağlık sıhhat versin Allah yardımcın olsun sayın valim...bide van stadyumuyla otogar işini çözersen mükemmel olur...
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tr 1 gün önce
hos geldınız syn gaffar okkan hos geldınız VAN ımıza... bu dirayetlı guven veren halkla ıc ıce olmanız cok guzel bşy...... ndn ılce beldıye baskanları sızın gıbı halkla ıc ıce deyıller.. neden sızın gıbı halkın sorunlarını cozmek ıcın gezmıyolar....onlar sadece secım zamanımı gezıp oy pesınde koşar bu davranısınız ornek olsun tum ılce beledıye baskanlarına
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Sayın valimizden acil istirhamımızdır 2 gün önce
BİR: Peynirciler Çarşısında üzeri açık leğenlerin içinde, koridorda ve açıkta, her türlü toz ve mikroba müsait şekilde satılan peynir, cacık vb. hayvansal ürünlerin o şekilde satışını siz durdurunuz. Hijyen şartlarda ve kapalı kaplarda satılması talimatı veriniz lütfen. İKİ: Çarşının onlarca caddesi ve sokağında manavların, çay ocaklarının, fırınların, marketlerin, mobilyacıların, ayakkabıcıların, giyimcilerin, tuhafiyecilerin, nayloncuların, lokantaların, elektrikçilerin, tesisatçıların, inşaatçıların ve bütün esnafın ürünlerini, mallarını, eşyalarını, malzemelerini daracık olan kaldırımlardan tamamiyle kaldırtılması talimatı veriniz lütfen. Şehrimizin kaldırımları yayaların değil esnafın olmuş. ÜÇ: Çarşılarda, caddelerde, sokaklarda, parklarda, kanallarda, derelerde, mahallelerde topyekün bir temizlik, süpürme, çöp ve atık toplama hizmetinin verilmesi talimatı veriniz lütfen. DÖRT : Çarşılarda, mahallelerde, yakın ve uzak semtlerde bulunan irili ufaklı 50 park ve yeşil alanın detaylı bir şekilde süpürülmesi, temizlenmesi, sulanması, bakım ve yenilemelerinin yapılması talimatı veriniz. Bu konuda ciddi eksikler var. BEŞ: Şehrin üç ilçesindeki bütün mahallelerde asfalt ve parke taşı serimi, yol genişletme, yol bakım ve yenileme, yeni yollar açma talimatı veriniz lütfen. Yolların çoğu kötü ve yetersiz durumdadır.
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Bedirhan 2 gün önce
Sayın VALİM.Memleketimize geldiğin ilk gunden beri halkla olan samimi içten dialogunuz bizi onure etmektedir.RABBİM sizin gibi memleketimize faydasi olan tüm Herkesten razı olsun. Saygılarımla...
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Adelet 1 gün önce
Adamsın sen sayın valimiz
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SAYIN VALIMIZDEN İSTİRHAM EDİYORUZ. 1 gün önce
Vanda malum kesimler için A.Gazi ve Cevdetpaşa mah.inde yapılan Büyükşehir Belediyesi 5000 lik imar revizyonu bir yıkim calışmasi olduğundan vede fakir fukkarayı perişan edeceğinden dolaýı giden valimiz tarafından iptal edilmiş idi.Siz gelir gelmez hemencecik aynısini tekrar değiştirmeden askıya çikardılar sesiz sedasız Sayın Valim âman dikkat bu oyuna müsade etmeyelim.
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SERHAT 7 saat önce
RABBİM YAR VE YARDIMCİN OLSUN VALİMİZ
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