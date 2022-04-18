Vali Bilmez’in eşi çocuklarla sahur yaptı

Meral Bilmez, hemen hemen her gece bir çocuk evini ziyaret ederek sahur sofralarına misafir oluyor. Ramazanın başlamasından bu yana çocuk evlerindeki öğrencilerle çeşitli programlar yapan, iftar ve sahurda onlarla bir araya gelen Meral Bilmez'e dün geceki sahur ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez’in eşi Bilgin Bekmez ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Afet Yardımcı eşlik etti.