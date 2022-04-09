Vali Bilmez’den 10 Nisan Polis Günü Mesajı

Vali Bilmez mesajında, “Kuruluşundan bugüne kadar, ülkemizde huzur ve güvenliği sağlamayı, vatandaşımızın can ve mal güvenliği ile namusunu korumayı, devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmeyi kendisine vazife edinen, gücünü kanunlardan, desteğini de halktan alan geçmişi şanla ve şerefle dolu Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıldönümünü hep birlikte kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Zaman ve mekân farkı gözetmeksizin, dürüst ve özverili çalışma anlayışıyla üstlendiği her görevi yerine getiren emniyet mensupları, insan haklarına saygılı, vatandaşlarımıza karşı hoşgörülü, yüksek disiplin anlayışına sahip, güler yüzlü ve yardımsever olmasıyla da milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahiptir. Aslî görevlerinin yanında koronavirüs (covid-19) sürecinde de fedakârca görev yapan kahraman polis teşkilatımıza müteşekkiriz. Bu duygu ve düşüncelerle, 10 Nisan 1845 tarihinde kurulan Türk Polis Teşkilatımızın 177. yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı tebrik ediyor, şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. İlimizde görev yapan polislerimiz başta olmak üzere tüm kahraman polislerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Yüce Mevlâ, polislerimizi ve tüm güvenlik güçlerimizi her türlü kazadan beladan muhafaza eylesin” ifadelerine yer verdi.