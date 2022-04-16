Vali Bilmez ve eşi gençlerle iftarda buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Van’da bulunan merkez kız yurtlarında iftar programı düzenledi. Programa Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve eşi, İl Müftüsü Ömer Keskin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Yurt Müdürleri ve gençler katıldı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, eğitim hayatları nedeniyle Ramazan ayını ailelerinden uzak geçiren gençleri yalnız bırakmadı. İftar saatinde yurtta bulunan gençlerle birlikte iftar yapan Vali Bilmez ve beraberindekiler, iftar sonrası gençler için düzenlenen etkinliği izlemek üzere konferans salonuna geçtiler.

İftar programı Kuranı Kerim tilaveti ile başlayıp musiki dinletisi ile devam etti ve akabinde salon programına geçildi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, ailelerinden uzakta olan gençleri evlerinden uzakta olduklarını hissettirmemek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

“FARKLI RENKLERİMİZ BİZİM ZENGİNLİĞİMİZDİR”

Programda gençlere seslenen Mehmet Emin Bilmez ise, “Önce kendimize, ailemize ve çevremize faydalı olmak için kendimizi yetiştirmemiz gerek. En üstünümüz ve en hayırlımız topluma faydalı işler yapan kişi olduğunu unutmayalım. Kim ki; daha fazla kişiyi fikirleriyle insani duygularıyla kucaklıyorsa, o kadar değerlidir. Bizler bir birimizi olduğu gibi kabul etmemiz gerekiyor. Farklı renklerimiz bizim zenginliğimizdir. Bize sevgi lazım ve bizim buna çok ihtiyacımız var. Bu duygu ve düşüncelerle; Bugünkü ev sahipliğinden dolayı, İl Müdürümüzün şahsında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Şimdiden Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, ailenize selamlarımı iletiyorum” ifadelerini kullandı. Öğrenci yurtlarında moral akşamları programlarının sürekli yapılacağının altını çizen İl Müdürü İnanç, “Ramazan ayının maneviyatına uygun etkinlikler yapmaya çalışacağız. Bu akşam da genç ofis ekibimiz tarafından hazırlanan ‘Oratoryo’ gösterimi ile gençlerimizle beraber olacağız.

Başta Sayın Valimiz Mehmet Emin Bilmez ve Meral Bilmez hanımefendi başta olmak üzere tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor, iyi seyirler diliyorum” dedi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Genç Ofis üyelerinin ‘7 İklim, 7 Bölge’ isimli Oratoryo gösterimi salonda duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Gençlerin oratoryo sunumu izleyenlerden büyük alkış aldı. Program, Vali Mehmet Emin Bilmez ve beraberindekilerin gençlerle birlikte semaver çayı ve tatlı ikramının yapıldığı sohbetlerinin ardından sona erdi.

Bölgegazetesi