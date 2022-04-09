Vali Bilmez, özel çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı 'Otizm farkındalık ayı' etkinliği kapsamında Elite World Otel iş birliği ile birlikte bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Otizme farkındalık sağlamak ve ailelere moral motivasyonlarını desteklemek için düzenlenen iftar programında masaları tek tek dolaşan Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, ailelerle uzun süre sohbet etti.

Etkinliğe Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile eşi Meral Bilmez'in yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve eşi Bilgin Bekmez, Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, Ayhan Şahenk Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi'nde görevli özel eğitim öğretmenleri çok sayıda otizmli öğrenci ve aileleri katıldı.

Bölgegazetesi