Vali Bilmez: Gönlüm Van'da olacak

Son Valiler Kararnamesi ile Ankara Mülkiye Başmüfettişliği görevine tayini çıkan Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Valiliği önünde düzenlenen programla kente veda etti. Veda töreninde konuşan Vali Bilmez, "Gönlümüz ve yüreğimiz Van'da olacak" dedi.

HABERDE İNSAN 20.05.2022, 08:50
Vali Bilmez: Gönlüm Van'da olacak

Ankara Mülkiye Başmüfettişliği görevine tayini çıkan Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Valiliği önünde düzenlenen programla kente veda etti. Çok sayıda vatandaşın yanı sıra il protokolünün katıldığı vedalaşmada duygusal anlar yaşandı. Van'da görev yaptığı 3,5 yılda önemli işlere imza atan Vali Bilmez, Van için hayati önem taşıyan birçok önemli projeyi devletin pozitif ayrımcılığı ile hükümetin verdiği desteklerle hayata geçirdiklerini söyledi.

"TÜM İŞ VE İŞLEMLERİNDE ŞEFFAF VE ADİL OLDUK"

Vanlılara daha iyi hizmet vermek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Vali Bilmez, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile 03.01.2019 yılında başladığım Van Valiliği görevimi yine Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle tamamlamış bulunmaktayım. Ülkemizin kadim ve müstesna illerinden olan Van'ımızda göreve başladığımda hedefim Van'ı daha modern ve  daha yaşanır bir kent haline getirmek, birlik beraberliği tesis etmek ve vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenmekti. Bunun için milletvekillerimiz, siyasilerimiz, yerel yönetimlerimiz, güvenlik güçlerimiz, üniversitemiz, meslek odalarımız ve diğer STK'larımızla şehrimize hizmet etmek ve bu birlik beraberliği tesis etmek için elimizden geleni yaptık. Bunu başardığımıza da inanıyorum.

Valiliğim döneminde yaşanan birçok kritik olayı işte bu birlik, beraberlik, gerek yöneticilerimiz, gerekse vatandaşlarımızla istişare ederek anında müdahalelerde bulunarak sorunsuz atlatmayı başardık. Biz bu gücümüzü devletimizden ve vatandaşlarımızın bize olan güveninden aldık. Elhamdülillah Allah bizi mahcup etmedi. Valilik görevimin  dışında, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği görevimde de vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz mesai arkadaşlarımla birlikte çalıştık. Personel alımı, ihaleler ve imar düzenlemeleri başta olmak üzere belediyenin tüm iş ve işlemlerinde şeffaf ve adil olduk. Van'daki görevim sırasında Valilik, Belediye iş ve işlemlerinde hiç kimseden vakıf, dernek ve spor kulübü dahil hiçbir ad altında  bağış talebinde bulunulmadı, bağış kabul edilmedi" dedi.

"VAN GÖLÜ'MÜZÜ, MASMAVİ OLARAK GELECEK NESİLLERE DE AKTARACAĞIZ"

Van'ın hizmetlerin en iyisine layık olduğunu vurgulayan Vali Bilmez, "Van'ımız için hayati önem taşıyan birçok önemli projeyi devletimizin pozitif ayrımcılığı ile hükümetimizin verdiği desteklerle hayata geçirdik. Çünkü kadim kent Van'ımız coğrafi, tarihi, turistik, ekonomik birçok alanda potansiyeli olan ve güzel insanlarıyla hizmetin en iyisine layık bir ilimizdir. Özellikle Van'ın en önemli değeri olan Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması için hazırlanan prestij projelerimizden Van İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini tamamlayarak hizmete almak bize nasip oldu. İnşallah atalarımızdan miras olarak aldığımız masmavi Van Gölü'müzü, masmavi olarak gelecek nesillere de aktaracağız.

Yine prestij projelerimizden olan Katı Atık Entegre tesisimizi tamamlayarak Van'da çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçerken ekonomimize büyük katkı sunduk. Dünya mirası Van Gölü'nün korunması için dip çamuru temizliğine başladık. Yılların ihmali ile kirlenen gölümüzden uzun vadede 2 milyon 700 bin metreküp çamur çıkarılacak. Şu ana kadar 200 bin metreküp çamur temizliği yapıldı. Valiliğimiz bünyesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 405 bin hektar alanda, Van Gölü ve  çevresinin korunma  statüsünün belirlenmesi, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı üzerinde bölgenin kapalı havza olması itibariyle kendi özelliklerine uygun olarak korunmasına yönelik çalışmalarımızda sona gelindi. İnşallah yakın zamanda tescili yapılacak" diye konuştu.

"VANSPOR'UMUZUN BAŞARISI İÇİN HER ANLAMDA DESTEKTE BULUNDUK"

Yıllardır bir türlü açılamayan Van Çevre Yolu'nda sorunların çözüldüğünü söyleyen Vali Bilmez,  "Van'ın kentsel gelişimine hız kazandıracak çevre yolunun ihalesi yapılarak yüklenici firma tarafından hızlı bir şekilde yapımına başlanmıştır. Ayrıca Şabaniye, Cevdetpaşa ve Abdurrahman Gazi Mahallelerinde yapılan çalışmalarla vatandaşlarımızın uzun süredir beklediği imar tamamlanarak yeni yaşam alanları inşa edilecek. Tarım ve hayvancılık bölgesi olan ilimizde çiftçiye ve tarıma desteklerimiz oldu.

42 mahalleye 176 kilometre beton sulama kanalı, 310 adet gölet temizlendi. Mahallelerde hayvanların içme suyu için 6180 sıvat dağıtıldı. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bu süreçte sosyal, kültürel faaliyetler ve etkinliklerle vatandaşlarımızı bir araya getirdik. Bu anlamda gerek Valilik, gerekse belediye olarak ilimizde spora ve sporcuya büyük önem verdik. İlimizde kaynaşmanın lokomotifi olan gözbebeğimiz Vanspor'umuzun başarısı için her anlamda destekte bulunduk. Geleceğimiz olan gençlerimizi spora yönlendirmek için amatör spor kulüplerini destekledik.

Düzenlediğimiz gençlik buluşmalarında, bir araya gediğimiz gençlerle hasbihal ederek nasıl bir gelecek inşa etmemiz gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Gençlerimizi tanıdıkça geleceğimizden daha emin olduk. Öte yandan nüfusunun yüzde 64'ü 30 yaş altında olan ilimizde istihdamı artırmak için ikinci bir tekstil kentin temeli OSB içerisinde atıldı. Burada ilk etapta 12 fabrikanın temeli atıldı. Bu fabrikaların bu yıl sonuna kadar hapsinin faaliyete geçmesi beklenmektedir. Bu fabrikaların faaliyete başlamasıyla yaklaşık 13 bin gencimize iş imkanı sağlanacak. Yine OSB'de farklı sektörlerde üretim yapan İranlı 5 firma yatırım kararı alarak fabrikaların inşasına başladı. İranlı firmalarda yaklaşık 3 bin kişiyi istihdam edecek. Bu da ilimizin ekonomisinin canlanması ve istihdamın arttırılması için sevindiren önemli bir gelişme" ifadelerini kullandı.

"MİLLET BAHÇELERİMİZLE İLİMİZİN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK"

Van'da büyük bir ihtiyaç olan park ve mesire alanları konusunda önemli adımlar attıklarını belirten Vali Bilmez, "Fidanlık Parkı, Eski Devlet Hastanesinin yeri ve Toprakkale bölgesinde yüzlerce dönüm arazi üzerine 3 büyük millet bahçesinin inşasına başladık. Hızla yapımı süren millet bahçelerimizin birkaç ay içerisinde zamanda tamamlanması planlanıyor. Millet bahçelerimizle ilimizin çehresi değişecek. Öte yandan Edremit ilçesinden başlayarak Çitören ve Mollakasım'a kadar uzanan bir sahil yolu projemiz sürüyor.

Van Gölü sahilindeki mevcut parklar, tamamlayacağımız millet bahçeleri ve sahil yolu ile vatandaşlarımız Van Gölü ile buluşturulacak.  Vatandaşlarımız rahat nefes alacak, Fidanlık Parkı ve sahil yolu ile de vatandaşlarımız Van Gölü ile buluşacak. Görev sürem boyunca vatandaşlarımızla alanda iç içe olduk ve sorunları yerinde dinledik. Van'ımıza alt yapıdan üst yapıya, eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma birçok alanda hizmetler yaptık.  İki yıl süren pandemide de ilimiz bu krizi çok iyi yönetti. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere ilgili tüm kurumların koordinasyon içerisinde fedakarca çalışmasıyla ilimiz vaka sayılarının azlığı bakımından Türkiye'de uzun zaman ilk sıradaki yerini korudu. İlimiz bu sıkıntılı süreci de başarıyla tamamladı" dedi.

"BİRÇOK YATIRIMCI İLİMİZİ TERCİH ETTİ"

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan, hoşgörünün hakim olduğu kentte, güvenlik güçlerinin de 7-24 şehrin her yerinde çalışarak asayişi ve  huzuru hakim kıldığını belirten Vali Bilmez, "Afganistan ve çevremizdeki ülkelerdeki sorunlar nedeniyle düzensiz göç baskısı altında kalan ilimizde, bu kritik dönemi Hudut Birliklerimiz, Jandarmamız, Polisimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve İl Göç müdürlüğümüzün koordinasyon içerisinde ve organize bir şekilde çalışması ile etkili bir şekilde yönettik.

Sınıra duvar örülmesinin yanında hudut birliklerimiz, jandarmamız ve özel harekat polislerimiz cansiperane bir şekilde tüm zorlu doğaya rağmen 'hudut namustur' şiarıyla 7-24 nöbet tuttular ve kaçak geçişleri asgariye indirmeyi başardılar. Bundan dolayı bu süreci başarılı bir şekilde yönetmemizde birlikte çalıştığımız tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm bu etkenlerle güvenliğin ve huzurun hakim kılındığı ilimiz, yatırımcıların gözdesi haline geldi. Gerek yurt dışından gerek yurt içinden birçok yatırımcı ilimizi tercih etti. İlimizin kalkınması için tek çivi çakan kim olursa olsun bizim için kıymetliydi ve biz bu kıymeti kendilerine verdik.  İlimizin her anlamda kalkınması, huzurun, birlik ve beraberliğin hakim olması ve en önemlisi geleceğe umutla bakması için hiç sıkılmadan, yorulmadan çalıştık" diye konuştu.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Vali Bilmez konuşmasının devamında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, bana böyle bir kadim şehre hizmet etme fırsatı verdiği için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca başta Van Gölümüzün korunması için yürütülen projelere büyük destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendiye, farklı alanlarda yaptığımız yatırımlara destek veren bakanlarımıza, milletvekillerimize, siyasilerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımızın çalışanlarına, STK temsilcilerine, birlikte görev yaptığım mesai arkadaşlarıma, daha güzel bir gelecek için attığımız adımlarda bize destek veren gençlerimize, yine bize haberleriyle destek veren, yol gösteren basın mensuplarımıza ve tüm Van halkına teşekkür ediyorum.  Bu bir bayrak yarışı. Benden sonra hizmet bayrağını devralacak meslektaşım Dr. Ozan Balcı'ya başarılar diliyorum. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun" ifadelerine yer verdi. Daha sonra çekilen fotoğrafların ardından Vali Bilmez ve Eşi Meral Bilmez, Van'dan ayrıldı.

Bölgegazetesi

Yorumlar (4)
Fbtxdbb6565 3 saat önce
Söylediklerinin içinde bşr tane gerçek ve doğru yok!!! Hele çevre yolu ile ilgili olan kısmı tamamen yalan!!!
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Alexxx 2 saat önce
Senin gönlün aklın hep çift maaşta olacak kayyum efendi
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Ferit 50 dakika önce
Lütfen gönlünü de al git gelmemek üzere teşekkür ediyoruz
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Yusuf 3 saat önce
Ben başarılı buluyordum eski valimizi
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