Vali Bilmez belediye personeliyle bayramlaştı
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, belediye personeli ile bayramlaştı.
Ramazan Bayramı nedeniyle Van Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen bayramlaşma etkinliğine genel sekreter yardımcıları Nihat Arpa, Doç. Dr. Ali Özvan ve Esiner Çatin, başkan danışmanları Sinan Hakan ve Emre Gürey ile büyükşehir belediyesi ve Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünün daire başkanları ile kurum personelleri katıldı.
Personelle tek tek tokalaşan Vali Bilmez, personelin ve ailelerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.
Kurum personeli ile gerçekleştirilen bayramlaşma etkinliği sonrasında ise Vali Mehmet Emin Bilmez, belediye yöneticileri ile kısa bir toplantı yaptı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|37
|84
|2. 1461 Trabzon FK
|37
|73
|3. Bodrumspor
|37
|72
|4. Sivas Belediyespor
|37
|66
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|37
|63
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|37
|63
|7. Afjet Afyonspor
|37
|62
|8. Çorum FK
|37
|62
|9. Ankaraspor
|37
|54
|10. Somaspor
|37
|52
|11. İnegölspor
|37
|50
|12. Etimesgut Belediyespor
|37
|47
|13. Serik Belediyespor
|37
|42
|14. Diyarbekirspor
|37
|41
|15. Sarıyer
|37
|40
|16. Adıyaman FK
|37
|38
|17. Ergene Velimeşespor
|37
|35
|18. Turgutluspor
|37
|34
|19. Niğde Anadolu FK
|37
|29
|20. Kahramanmaraşspor
|37
|19
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|35
|77
|2. Fenerbahçe
|35
|68
|3. Konyaspor
|35
|64
|4. Başakşehir
|35
|60
|5. Alanyaspor
|35
|55
|6. Beşiktaş
|35
|54
|7. Karagümrük
|35
|53
|8. Adana Demirspor
|35
|52
|9. Antalyaspor
|35
|52
|10. Hatayspor
|35
|49
|11. Sivasspor
|35
|48
|12. Kasımpaşa
|35
|47
|13. Galatasaray
|35
|47
|14. Kayserispor
|35
|43
|15. Giresunspor
|35
|43
|16. Gaziantep FK
|35
|42
|17. Altay
|35
|33
|18. Rizespor
|35
|33
|19. Göztepe
|35
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|35
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|33
|66
|3. Erzurumspor
|33
|57
|4. İstanbulspor
|33
|57
|5. Bandırmaspor
|33
|55
|6. Eyüpspor
|33
|51
|7. Samsunspor
|33
|47
|8. Tuzlaspor
|33
|46
|9. Manisa Futbol Kulübü
|34
|46
|10. Adanaspor
|34
|44
|11. Keçiörengücü
|33
|44
|12. Denizlispor
|33
|42
|13. Gençlerbirliği
|33
|42
|14. Boluspor
|33
|41
|15. Altınordu
|33
|41
|16. Kocaelispor
|33
|40
|17. Bursaspor
|33
|38
|18. Menemen Belediyespor
|33
|38
|19. Balıkesirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|83
|2. Liverpool
|34
|82
|3. Chelsea
|34
|66
|4. Arsenal
|34
|63
|5. Tottenham
|34
|61
|6. M. United
|36
|58
|7. West Ham United
|35
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|34
|49
|9. Brighton
|35
|44
|10. Newcastle
|35
|43
|11. Leicester City
|33
|42
|12. Crystal Palace
|34
|41
|13. Aston Villa
|33
|40
|14. Brentford
|35
|40
|15. Southampton
|35
|40
|16. Burnley
|34
|34
|17. Leeds United
|34
|34
|18. Everton
|33
|32
|19. Watford
|34
|22
|20. Norwich City
|34
|21