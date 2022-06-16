Vali Balcı’nın ziyareti çarşı esnafını umutlandırdı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, önceki gün tarihi Van Peynirciler Çarşısı’nı ziyaret ederek, buradaki esnafla sohbet etti ve sorunlarını dinledi.

ZİYARET, ESNAFI SEVİNDİRDİ

Gazetemize konuşan çarşı esnafı, Vali Balcı’nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Çarşı esnaflarından eski Van Bakkallar Odası Başkanı ve VATBO eski Meclis Başkan Vekili Rüstem Apaydın, “Sayın Valimiz Ozan Balcı Beyefendi ayağının tozuyla Van’ımızın en eski çarşısı olan çarşımızı ziyaret ederek esnafla kucaklaştı ve esnafın dertlerini dinledi. Beraber oturup sohbet ettik, çay içtik. Bizim derdimize derman olmak için geldi. Kendisine şahsım, esnafım adına teşekkür ederim.” dedi.

“SORUNLARIMIZI BASINLA DA PAYLAŞMAK İSTİYORUZ”

Çarşı esnafı olarak yaşadıkları sorunları Vali Balcı ile de paylaştıklarını ancak basın yoluyla da dile getirmek istediklerini belirten Apaydın, şunları söyledi:

“Biz peynirciler esnafı olarak en başta soğuk hava depomuzun olmasını istiyoruz. Bu bizim için büyük bir eksiklik. Çünkü sezonda çıkan peynirlerimiz sezon sonunda pahalanmaya başlıyor. Bundan dolayı da biraz fiyatta sıkıntı oluyor. Ama soğuk hava deposu olursa bu az da olsa fiyatlara yansır. Halk daha da ucuz, daha da kaliteli Van Peynirini yemiş olur.

Bunun yanında çarşımızın WC sorunu var, yapıldı ama bunlar yetersizdir. Bu mıntıkada acilen bay ve bayan WC ihtiyacı var. Çünkü turist akışı var. Bizim en büyük sıkıntımız bay ve bayan turistlere hizmet etmek, daha şeffaf, daha temiz bir ortamda hizmet etmek için çarşımızın güney tarafında bulunan çarşıyı restore edip daha güzel bir WC, dinlenme salonu, namaz kılma yeri yapılmalı.”

“KİRALAR 10 YILDA BİR YENİLENSİN”

Dükkan kiralarının 3 yılda bir yenilendiğini, bunun da kendilerini zor durumda bıraktığını belirten Apaydın, şunları kaydetti:

“Biz bu çarşının esnafı olarak seksen senedir Van Belediyesi'nin kiracısıyız. Kiralarımız her üç yılda bir yenileniyor. Bunu 10 yıla çıkarılmasını istiyoruz

Çünkü maddi ve manevi sıkıntılardan dolayı kendimizi, kendi ufkumuzu göremediğimiz için bu konuda sayın valimize bize yardımcı olmasını talep ediyoruz. Ama en güzeli, en hoşu buradaki 80 tane esnafın hoşuna giden, sayın Valimizin çarşımıza gelmesi bize bir mutluluk getirdi. Eğer bu dediklerimizi yapmasa bile gelip bizim dertlerimizi dinlemesi, bizimle sohbet etmesi moral bakımından bize çok iyi geldi.”

Prestijhaber