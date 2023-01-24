Vali Balcı’dan 3 aylar mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı mesajında, “Yüce Allah'ın insanlara rahmetini, bağışlamasını çokça ihsan ettiği, her yıl manevi bir arınma mevsimi olarak bizlere gelen mübarek üç aylara bir kez daha kavuşmanın sevinç, huzur ve mutluluğu içindeyiz.

Üç ayların başlangıcı, mübarek kandillerimizin ve on bir ayın sultanı Ramazan’ın müjdecisidir. Yüreklerimizi dolduran yüksek manevi duygular içerisinde ibadetlerimizi yerine getirdiğimiz Recep, Şaban ve Ramazan ayları, hoşgörü, kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma değerlerimizi en güzel şekilde yaşamamıza vesile olmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle; mübarek üç aylara ulaşmanın mutluluğunu değerli Vanlı hemşehrilerimizle paylaşıyor, başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam Alemine barış, mutluluk ve bereket getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Van Bölge Gazetesi