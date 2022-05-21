Vali Balcı: Van'a hizmet edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren Valiler Kararnamesi ile Tokat Valiliği'nden Van Valiliği'ne atanan Vali Dr. Ozan Balcı görevine başladı. Vali Balcı, "Devletin gerçek sahibi her zaman millettir. Milletimize hizmet etmek bizim için şereflerin en büyüğüdür. Van'a da inşallah hizmet edeceğiz" dedi.

HABERDE İNSAN 21.05.2022, 12:17
Vali Balcı: Van'a hizmet edeceğiz

Tokat Valisi olarak görev yaparken 11 Mayıs 2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan kararname ile Van'a atanan Vali Dr. Ozan Balcı, Valilik Binası önünde çiçeklerle karşılandı. İlk olarak tören mangasını selamlayan Vali Balcı, daha sonra karşılamaya gelen il protokolü ile tek tek tanıştı. Daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Vali Balcı, makamına geçerek burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"VAN, TÜRKİYE'NİN SERHAT ŞEHRİDİR"

Van Valisi Dr. Ozan Balcı, Van'ın kadim bir şehir olduğunu belirterek, "Bugün itibariyle Van Valiliği görevime başladım. Öncelikle bu görevleri bize lütfeden, nasip eden, çok kıymetli Vanlı hemşehrilerimize, Van'a hizmet etmeyi takdir eden Allah'a hamd ediyoruz. Yine bu görevleri bize itimat eden, itibar eden, güvenen, yapacağımıza güvenen ve bu görevi bize tensip eden, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı ifade ediyorum.

Ayrıca bize destek veren, teşvik eden, yine bu göreve atanmamızda katkıları olan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya ve devlet büyüklerimize de ayrıca müteşekkir olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Benden önce görev yapan bütün valilerimize, bir önceki valimize de hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Bu bir ekip çalışması ve bir bayrak yarışıdır. Van kadim bir şehir. Türkiye'nin serhat şehridir. Buranın imarında, ihyasında, inşasında bir sürü insanımız devretmiş, katkı sağlamış. Memlekete taş üstüne taş koyan, tuğla üzerine tuğla koyan herkesten Allah razı olsun. Bizim amacımız ve görevimiz de taş üstüne taş koymak, tuğla üzerine tuğla koyabilmek. Bu hizmet yarışını bir metre daha yukarıya çıkarabilmektir. Biz bunu ekip arkadaşlarımızla beraber yapacağız" dedi.

"DEVLETİN GERÇEK SAHİBİ HER ZAMAN MİLLETTİR"

İdarenin başı olarak temel felsefelerinin insanı yaşat ki devlet yaşasın olduğunu belirten Vali Balcı, "Devletin gerçek sahibi her zaman millettir. Milletimize hizmet etmek bizim için şereflerin en büyüğüdür. Van'a da inşallah hizmet edeceğiz. Allah işimizi kolay kılsın. İnşallah Van'ın imarına, ihyasına, inşasına, Vanlı hemşehrilerimizin huzuruna, refahına, esenliğine hep beraber katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bunu tam bir adalet duygusu ile merhamet ile herkesi dinleyerek, istişare ederek yapacağız.

Bunu şeffaf bir şekilde yapacağız. Daha önce yaptığımız çalışmaları da hep bu şekilde yaptık. İnşallah Van'ın eğitiminden sporuna, sosyal politikalarından sağlığına, kültür turizminden iletişimine, ulaşımdan enerjisine, ticaretinden ormanına, köy alt yapılarının geliştirilmesinden şehrin geleceği hazırlanmasından, kadınından erkeğine, yaşlısından gencine, toplumun bütün kesimlerine, tüm parçalarına hep beraber dokunarak, şehre değer üretmeye çalışacağız. Değer üreten insanları değerli kılacağız.

Benim temel felsefem, Hz. Mevlana'nın dediği gibi, dışarıda biri üşüse, ben ısınamam. Bir sıkıntı, problem var ise o bizi ilgilendirir. Çünkü bu görev emanet bir görevdir. Devletimiz bize takdir etmiş ama devletin gerçek sahibi millettir. Milletimizin bize emanet ettiği görevlerdir. Emanet bilinci ile bu göreve sahip çıkacağız. Bugün geldiğimiz gibi, yüzümüzün akıyla görev, hizmet bayrağının bir arkadaşımıza devredip bir başka yerde, memlekete, millete hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"VAN'A, VANLI HEMŞERİLERİMİZE DEĞER ÜRETECEĞİZ"

Vali Balcı konuşmasının devamında, "İş yaparken bütün herkese eyvallahımız var. Katılımcılığı seven, temel felsefemiz asla yılmayacağız. Yorulmak yok. Bezginlik yok. Ben ilgilendirmez diye bir şey yok. Buradaki insanlar son derece dinamik ve çalışkan insanlar. Aşkla, şevkle, canla, başla memleketi, milleti severek, Van'a, Vanlı hemşerilerimize değer üreteceğiz. Hayatı ve yaşamı kolaylaştıracağız. Şehrin geleceğe hazırlanmasına da katkı sağlayacağız. Buradan bütün Vanlı hemşehrilerimize selamlarımı, hürmetlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Bölgegazetesi

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