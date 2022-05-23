Vali Balcı talimat verdi, valilik önündeki bariyerler kaldırıldı
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Van’a atanan Vali Ozan Balcı, terör olaylarından dolayı 8 yıldır bariyerlerle kapatılan valilik yerleşkesini bank bıraktırarak halkın kullanımına açtı.
Resmi Gazete’de yayımlanan ’Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi’ ile 10 ilin valisinin yeri değiştirilmiş, 9 ilin valisi Vali Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, 9 ile ise yeni vali atanmıştı.
Bu çerçevede kararnameyle Tokat Valisi ise Van Valisi görevine atanmıştı. Geçen Cuma günü göreve başlayan Vali Ozan Balcı, valilik binası yerleşkesini halka kapatan bariyerleri ortadan kaldırdı. Bundan sonra bankların bırakıldığı yerleşkeyi vatandaşlar kullanabilecek.
Konuya ilişkin konuşan Vanlılar ise terör olayları nedeniyle bariyerlerle kapatılan yerleşkenin, huzur ortamıyla birlikte tekrar halka açılmasının memnuniyet verdiğini belirtti. Vatandaşlar, bariyerleri ortadan kaldıran ve yerleşkeyi halkın kullanımına açan Van Valisine teşekkür etti.İHA
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