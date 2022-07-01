Vali Balcı: Jeotermal üretimi geliştireceğiz

Çaldıran İlçesinde Dr. Ozan Balcı'yı Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, Belediye Başkanı Şefik Ensari, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, imamlar, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar karşıladı. Burada kendisini karşılayanlara hitap eden Vali Dr. Ozan Balcı, ilçedeki birlik beraberliğin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

“BİRLİK BERABERLİK ZENGİNLİK GETİRİR”

Birlik, beraberlik ve uyumun olduğu yerde zenginlik ve huzurun olduğunu vurgulayan Vali Dr. Ozan Balcı, "Allah dirliğimizi, birliğimizi daim eylesin. Buralar serhat şehirleri ve barış yeri. Buradaki insanlarımız çok çalışkan ve vatanperver. İlçenin eğitiminden sağlığına, sosyal politikasından, sporuna, kültüründen turizmine, kamu hizmetlerinden bürokrasine, iletişimine, ulaşımına, içme suyundan kanalizasyonuna, hayvancılığının geliştirilmesinden, ticaretinin geliştirilmesine kısacası hayata ve yaşama ilişkin güzel işler yapılıyor.

Yapılmaya da devam etmekte. Ben de ilin valisi olarak Çaldıranlı hemşehrilerimize tam destek vereceğim. Siz birlik beraberlik içinde çalışın, işlerinizi sıkı takip edin. Elimden gelen tüm desteği vereceğim" dedi. Daha sonra Hasan Hüsnü Türker'den brifing alan Vali Dr. Ozan Balcı, kaymakamlık binası içerisinde bulunan kurumları ziyaret ederek personelle tanıştı.

İlçe emniyet, adliye ve özel harekat amirliğini ziyaret eden Vali Dr. Ozan Balcı, hayırlı ve kazasız belasız görevler diledi. Çarşı esnafını dolaşan Vali Dr. Ozan Balcı, talepleri not aldırarak ilgileneceğini söyledi. Kahvehanede oturarak vatandaşla çay içip sohbet eden Vali Dr. Ozan Balcı, karşılaştığı çocuklara da kitap hediye etti. Çaldıran Belediyesini ziyaret eden Vali Dr. Ozan Balcı, Belediye Başkanı Şefik Ensari'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“JEOTERMAL POTANSİYELİ DESTEKLEYECEĞİZ”

Buradan ilçe girişindeki jeotermal serada inceleme yapan Vali Dr. Ozan Balcı, termal seralarda yapılan üretimin kendisini çok etkilediğini belirterek, "Van'ımızın tarımsal ve hayvansal potansiyeli yüksek. Jeotermal serayı gezdik. Burada üretim yapanlara teşekkür ediyorum. İleri teknoloji ile üretim yapılan bir sera. Jeotermal potansiyelimizi sonuna kadar değerlendireceğiz.

Üreticiye, çiftçiye, tarıma dost bir vali olarak onlara kıymet veren, emeğe, tarımcıya, üreticiye saygı gösteren bir vali olarak desteğimiz tam olacak. Jeotermal üretimi daha da geliştireceğiz inşallah" dedi. Vali Dr. Ozan Balcı programı kapsamında Çaldıran ilçesi Kaf Dağı bölgesinde 2017 yılında PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcı ile yaptığı saldırıda şehit düşen İsmail Deniz'in ailesini ziyaret ederek dua okudu.

Yukarı Yanıktaş Mahallesindeki Bayraktepe nöbet kulübesinde asker ve güvenlik korucularını da ziyaret eden Vali Dr. Ozan Balcı, hudut görevinin önemine dikkat çekerek, kazasız belasız görevler diledi. Vali Dr. Ozan Balcı, 6. Hudut Tugay Komutan yardımcılığı, İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret ederek askerlere ve jandarmalarımıza kazasız belasız görevler dileyerek fotoğraf çektirdi.

“MERALARI KOYUNLARLA DOLDURACAĞIZ”

İlçe ziyareti sırasında karşılaştığı koyun sürüsünün yanına giden Vali Dr. Ozan Balcı, çobanla sohbet ederek, "Koyunculuğu destekleyerek, 5 yılda 5 milyon 10 yılda 10 milyon koyun hedefliyoruz. 1 yılda 10 bin aileye 100 koyunu 1 yıl geri ödemesiz 5 yıl sıfır faizli krediyle vereceğiz. Çiftçi dostu bir vali olarak her zaman çiftçimizin yanında olacağım. Ayrıca kaba yem, korunga, fiğ, kesif yem bitkilerini de destekleyeceğiz" dedi. Çaldıran ilçe ziyaretinde Vali Dr. Ozan Balcı'ya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın eşlik etti.

Van Bölge Gazetesi