Vali Balcı, gönüllere dokunuyor

Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Cumhuriyet ve Maraş Caddesi'nde esnafları ziyaret ederek, bol kazanç temennisinde bulundu. Vali Balcı, vatandaşlarla da sohbet edip sıkıntı ve taleplerini dinledi. Tokat Valisi olarak görev yaparken 11 Mayıs 2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan kararname ile Van'a atanan Vali Dr. Ozan Balcı, kısa sürede gönülleri kazanmayı başardı. Sık sık vatandaşların arasına inen Vali Balcı, sorunları yerinde tespit ediyor.

Göreve başladığı günden bu yana vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilenen Vali Ozan Balcı, sık sık vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor. Göreve başladıktan sonra valilik önündeki bariyerleri kaldırarak, vatandaşların takdirini toplayan Vali Balcı, her fırsatta caddelerdeki esnafları ziyaret edip, vatandaşlarla hasbihal etmeyi ihmal etmiyor. Daha refah, daha yaşanılır bir Van inşa etmek için çabalayan Vali Balcı'nın bu davranışı, halktan olumlu geri dönüşler alıyor.

Çarşı esnafını ziyaret ederken, yapılan ikramları da geri çevirmeyen Vali Balcı, aşkla, şevkle, canla, başla memleketi, milleti severek, Van'a, Vanlılara hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı. Van'ın imarına, ihyasına, inşasına, Vanlıların huzuruna, refahına, esenliğine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirten Vali Balcı, kentte hayatı ve yaşamı kolaylaştıracaklarını ifade etti. Şehrin geleceğe hazırlanmasına da katkı sağlayacaklarını vurgulayan Vali Balcı, halkla iç içe olmaya devam edeceklerini belirtti. Vali Balcı'nın sık sık sokaklara inmesi, esnafları ziyaret etmesi ve vatandaşlarla hasbihal etmesi, herkesi memnun ediyor.