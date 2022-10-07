Vali Balcı'dan Mevlid Kandili mesajı

Vali Balcı, mesajında, “Rahmet ve güzel ahlak timsali, âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in dünyaya teşriflerinin yıldönümü olan Mevlid Kandili’ni idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Mevlid-i Nebi; beşeriyetin, en kutlu doğumuna şahitlik ettiği mübarek bir gündür. Peygamber Efendimizin yolu; güzellikler yolu, hak, hakikat, adalet, sadakat, ahlak yoludur.

O’nun yolu, merhamet, şefkat, hoşgörü, birlik, beraberlik yoludur. Bu yol ki; kin, nefret ve intikam toplumunu sevgi, muhabbet, şefkat ve rahmet toplumuna dönüştürmüştür. Mevlid Kandili’nin; Peygamber Efendimizi hakkıyla anmamıza, insanlığa vermek istediği kutsal mesajları doğru bir şekilde anlamamıza ve idrak etmemize vesile olmasını temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu günde, insanımızın içinde var olan yardımlaşma ve dayanışma duygularının en güzel şekilde yaşanması dileğiyle, milletimizin ve tüm İslam âleminin Mevlid Kandili'ni kutluyor, birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.