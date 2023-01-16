Üzerinde Arapça 'Allah' yazısı bulunduğu iddia edilen halıyı üreten firmaya tepki

Vanlı iş adamı Cevdet Özgökçe, Gaziantep’ten aldığı ‘Mir Halı' markalı yer halısının her köşesinde ikişer adet Arapça ‘Allah’ yazısının olduğunu ileri sürerek, “Bu dinimize, inancımıza hakarettir. Gerekli yaptırımın yapılmasını talep ediyorum” dedi.

HABERDE İNSAN 16.01.2023, 15:05
Üzerinde Arapça 'Allah' yazısı bulunduğu iddia edilen halıyı üreten firmaya tepki

Gaziantep’te 7 yıl önce aldığı yer halısının her köşesinde ikişer adet olmak üzere toplam 8 adet Arapça ‘Allah’ yazısının olduğunu söyleyen iş adamı Cevdet Özgökçe, bunun kabul edilir bir durum olmadığını ifade etti. 7 yıl boyunca durumu fark etmediklerinin altını çizen Özgökçe, “Mir Halı Hasankeyf modeliyle yapılan bu halıyı kaliteli ve güzel bir marka diye satın aldık. Halıyı yıllardır kullanıyoruz. Kirlendiğinde hep yıkamaya gönderiyorduk. Geçen gün üzerine bir şey dökülüyor.

Eşim silmek isteyince fark ediyor ki ‘Allah’ ismi yazılmış. Açık ve net bir şekilde halının sekiz yerinde Arapça ‘Allah’ yazılıyor. Bunun yanında Kur’an-ı Kerim’de geçen ‘Elif’ var. Hatta halıda ‘Muhammed’ ismini de görmüştüm. Ben bu halıyı üreten firma yetkilisini aradım, 'Böyle bir halı var elimizde. Siz nasıl böyle bir hata yaparsınız?' deyince firma sahibi telefonda neredeyse beni dövecek bir hitabetle konuştu. ‘İsrailli bile böyle yapmaz’ söylediğimde ise bana ‘Bu sadece bu bir motiftir, siz öyle görüyorsunuz’ ifadelerini kullandı.

Halbuki açık ve net olarak işletme bu halıya Allah ismini yazmış ve bu bir yer halısı. Duvar halısı olsa saygı duyarız ama yer halısında Allah ismi kesinlikle olmaz. Biz 7 yıl kullandık ama bilmeden kullandık. Eşim gördükten sonra da hocalara gösterdik. Onlar da ‘Arapça'da Allah ismidir. O halıyı kesinlikle yerde kullanmayın. Ya duvara asın ya da yakın’ dediler. Halı duvara asılacak bir halı değil. Yaklaşık 12 metrekarelik bir halı. Biz bunu fark ettikten hemen sonra topladık ve kaldırdık” dedi.

"Bu hata değil, bu bilinçli yapılan bir şeydir"
Bunun İslam dinine bir hakaret olduğunu savunan Özgökçe, “Bizim dinimize, inancımıza yakışmayan bir hareket. Bu hata değil, bu bilinçli yapılan bir şeydir. Neresine dokunursanız, hangi tarafa çekerseniz çekin, Allah ismi çıkıyor" dedi. Özgökçe, firmaya gerekli cezanın verilmesini istedi. Halıyı şimdilik delil olarak evinde beklettiğini belirten Özgökçe, gerekli yaptırımın yapılmasının ardından yakacağını sözlerine ekledi.

İddialara cevap geldi
Gaziantep'te bulunan Mir Halı firması Yetkilisi Hüseyin Çınar ise, bunun sadece motiften ibaret olduğunu belirterek, “Gül üzerinde yapılmış motiftir. Halının bir parçasıdır. 7 yıl boyunca kullanmış, öyle bir kanıya varmamış. Bu halıdan binlerce üretildi. İnsanlara gönderildi. Kimseden bugüne kadar bize bu şekilde bir şikayet gelmemiş. Ama marka değerime zarar veren, bunu söyleyen, yayınlayan ve kamuoyuna açıklayan kim olursa olsun yasal hakkımızı kullanacağım” ifadelerini kullandı.

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