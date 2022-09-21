Ulupamir Mahallesi sakinlerinden Pakistan'a anlamlı bağış

Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesi’nde ikamet eden Kırgız asıllı Türk vatandaşları, İçişleri Bakanlığı, AFAD Başkanlığı ve Türk Kızılay koordinasyonunda sel felaketi yaşayan Pakistan için başlatılan yardım kampanyasına kendi aralarında 25 bin 500 TL toplayarak destek verdi. Toplanan parayı Ulupamir Mahallesi Muhtarı Eyüphan Vatansever, Kaymakam ve Erciş Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu’nun eşliğinde Türk Kızılay Erciş Şube Başkanı Kurbani Özdaş’a teslim etti.

Yüce gönüllü Türk milleti evlatlarının yardımseverliğinin en önemli göstergelerinden bir tanesinin Ulupamir Mahallesi olduğunu belirten Kaymakam ve Erciş Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, "Daha önceki dönemlerde de bu bölgede yaşayan kardeşlerinin her zaman yanlarında olduklarını hissettirmişlerdir. Bu bağış açıkçası bizleri mutlu etti, gururlandırdı ve onurlandırdı. Ben Ulupamirli kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu kampanyanın başlatılmasında başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanlığımıza, AFAD'ımıza, Kızılay'ımıza teşekkür ediyorum" dedi.iha