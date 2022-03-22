Tuşbalı miniklerden yaşlılara anlamlı ziyaret
Van’ın Tuşba Belediyesinin 4-6 yaş grubuna yönelik açtığı kreşe devam eden öğrenciler, ‘Yaşlılar Haftası’ nedeniyle yaşlıları evlerinde ziyaret ederek ellerini öpüp, çiçek ve çeşitli hediyeler verdiler.
Tuşba Toplum Yaşam Merkezi’nde açılan kreşe devam eden öğrencilerin, milli ve manevi değerleri yaşayarak öğrenmeleri için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Yaşlılar Haftası dolayısıyla öğretmenlerinin nezaretinde ilçedeki yaşlıları evlerinde ziyaret ederek ellerinde öpen minikler, onların hayır dualarını aldılar.
Sosyal belediyecilik gereği her zaman yaşlı, hasta ve engellilerin yanında olan Belediye Başkanı Salih Akman’ın talimatları ile ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten kurs öğretmenleri, “Öğrencilerimiz ile yaptığımız bu ziyaretlerle onlara büyüklerimize karşı göstermemiz gereken saygıyı anlatarak aradaki gönül bağını daha da sağlamlaştırmayı amaçlıyoruz. Büyüklerimizi sadece özel gün ve haftalarda değil yılın her gününde hatırlayarak onlarla birlikte olduğumuzu hissettirmeliyiz. Ziyaret ettiğimiz her büyümüze Belediye Başkanımız Salih Akman’ın selamlarını iletip, bu önemli günlerini tebrik ediyor, ellerinden öpüyoruz” dediler.
Öğrencileri karşılarında gördüklerinde duygulanan yaşlılar ise bu özel günlerinde kendilerini unutmayan Başkan Akman ve minik öğrencilere teşekkür ettiler.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|30
|68
|2. 1461 Trabzon FK
|30
|64
|3. Bodrumspor
|30
|57
|4. Silahtaroğlu Vanspor FK
|30
|54
|5. Sivas Belediyespor
|30
|53
|6. Afjet Afyonspor
|30
|50
|7. Çorum FK
|30
|48
|8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|29
|48
|9. Somaspor
|29
|48
|10. İnegölspor
|30
|45
|11. Ankaraspor
|30
|43
|12. Etimesgut Belediyespor
|30
|36
|13. Serik Belediyespor
|30
|33
|14. Diyarbekirspor
|30
|32
|15. Sarıyer
|30
|32
|16. Adıyaman FK
|30
|29
|17. Turgutluspor
|30
|28
|18. Ergene Velimeşespor
|30
|27
|19. Niğde Anadolu FK
|30
|17
|20. Kahramanmaraşspor
|30
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17