Tuşba'da ‘Yaz Kursları Kapanış Programı ve Çocuk Şenlikleri’ etkinliği

Tuşba Toplum Yaşam Merkezi’nde çeşitli branşlarda açılan kurslara katılan çocuklar ve gençler, bir yandan yaz tatili boyunca öğrendikleri hünerleri sergilerken, bir yandan da mezuniyet sevincini yaşadılar. Kurs öğretmenlerinin verdiği mini konser ile başlayan programda; minik öğrenciler yüzlerini boyayıp palyaçolar eşliğinde eğlendiler. Hacivat-Karagöz tiyatro oyununu izleyen minikler, halat çekme yarışı yaptılar.

Düzenlenen yarışmalara katılan öğrencilere çeşitli hediyeler veren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van’ın en fazla genç nüfusa sahip olan ilçelerinden biri olduğunu belirterek, “Gençliğe yatırım geleceğe yatırımdır. Sözünün ışığında geleceğimizin teminatı olan gençlere ve çocuklara her zaman destek olduk ve olmaya da devam ediyoruz” dedi.

Katılımcılara çeşitli ikramların dağıtıldığı programda; müzik kursuna katılan kursiyerlerin verdiği konserde çocuklar ve gençler, söylenen bir birinden güzel şarkılar eşliğinde dans ederek gönüllerince eğlendiler. Düzenlenen programa Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın yanı sıra bazı birim müdürleri ve veliler katıldı.iha