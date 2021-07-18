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Tuşba Belediyesinden dar gelirli ailelere bayram paketi

Van’ın Tuşba Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi maddi durumu iyi olmayan ailelere içerisinde şeker ve kolonya bulunan ‘Bayram Paketi’ dağıttı.

HABERDE İNSAN 18.07.2021, 14:03 18.07.2021, 18:56
Tuşba Belediyesinden dar gelirli ailelere bayram paketi

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket eden Tuşba Belediyesi, bayramlarda dar gelirli ailelere yönelik gerçekleştirdiği desteklerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Salih Akman’ın talimatlarıyla büyük bir özenle hijyenik koşullarda hazırlanan ‘Bayram Paketleri’, ekipler tarafından götürülerek vatandaşlara evlerinde teslim ediliyor. Yardımlaşma kültürünün gereği olan ‘Bayram Paketi’ dağıtımını yapan belediye ekipleri, kapısını çaldığı insanlarla sohbet edip, Belediye Başkanı Salih Akman’ın selamlarını iletip bayramlarını şimdiden tebrik ediyor.


Belediye işinin gönül işi olduğunu belirten Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ekipleri güler yüzle karşılayan Tuşbalıların bayram öncesi ihtiyaçlarını giderilmiş olmanın sevincini yaşadıklarını kaydetti. Halkın hayır duasını almanın kendileri için büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Başkan Akman, “Halka hizmet etmek için buradayız. Kapımız 24 saat halkımıza açıktır. Allah bize bu halka hizmet etmeyi nasip ettiği için ne kadar şükretsek azdır” dedi.

Kaynak: İHA

#tuşba belediyesi #van büyükşehir belediyesi
Yorumlar (1)
vatandaş 7 saat önce
Allahtan korkun bir kolanya bir paket şeker mi yardım paketi birde çok büyük bişey yapmış gibi fotoğraf cekinmişsiniz yazık pirim yapacam diye milleti bu şekilde küçük düüşürmeye hakkınız yok
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