Tuşba Belediyesinden dar gelirli ailelere bayram paketi
Van’ın Tuşba Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi maddi durumu iyi olmayan ailelere içerisinde şeker ve kolonya bulunan ‘Bayram Paketi’ dağıttı.
Belediye işinin gönül işi olduğunu belirten Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ekipleri güler yüzle karşılayan Tuşbalıların bayram öncesi ihtiyaçlarını giderilmiş olmanın sevincini yaşadıklarını kaydetti. Halkın hayır duasını almanın kendileri için büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Başkan Akman, “Halka hizmet etmek için buradayız. Kapımız 24 saat halkımıza açıktır. Allah bize bu halka hizmet etmeyi nasip ettiği için ne kadar şükretsek azdır” dedi.
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