Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan’dan Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez’e ziyaret
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat R. Erinç Sağkan, Van Barosu Başkanı Avukat Zülküf Uçar ve beraberindeki heyet Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez’i makamında ziyaret etti.
HABERDE İNSAN 26.04.2022, 17:21
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