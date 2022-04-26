Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan’dan Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez’e ziyaret

Gündeme ilişkin konuların da ele alındığı ziyarette, iyi dilek ve temennilerde bulunulmasının ardından Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade edip kendilerine teşekkür etti. Ziyaretin ardından karşılıklı plaket takdim edildi.

Bölgegazetesi