Buradaki turistlerin de Van'a çekilebileceğini ve bu yönde çalışmalar yapılmasının önemli olduğunu belirten Beyaz, "Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesinde bulunan ve Türkiye ile Ermenistan'ı birbirine bağlayan Alican Sınır Kapısı’nın açılması halinde Van’a İranlı turist sayısına yakın bir Ermeni turist akışının olacağını düşünüyorum. Yine özellikle yazın kavurucu sıcakların olduğu Irak'tan da Van'a çok sayıda turist akışı gerçekleşebilir. Bunların olabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır" dedi.

Turizmci Murat Beyaz: 'Turizmde tek pazara bağımlı kalmamalıyız'

Van’daki turizm potansiyelinin sadece İranlı turist ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirten turizmci Murat Beyaz, Irak ve Ermenistan'dan turist getirmek için çalışmalar yapılması gerektiğini dile getirdi.

Turizmci Beyaz, Ermeni turistin, İstanbul ve Antalya’ya uçakla gidebildiğini, Alican Sınır Kapısının açılması durumunda İran’la yarışabilecek kadar bir Ermeni turistin de Van'a gelebileceğini söylerken, gerekli çalışmaların yapılması durumunda Irak'tan da çok sayıda turistin Van'ı tercih edeceğinin altını çizdi.

“VAN BU BÖLGEDE ERMENİ TURİSTTEN EN ÇOK FAYDALANAN İL OLACAKTIR”

Haldi Turizm Acentesi sahibi ve Tur Operatörü Murat Beyaz: “Yanı başımızda Ermenistan var, orası bizim çok büyük bir pazar. Ermenistan ile Türkiye arasında devlet düzeyinde görüşmeler yapılıyor, İstanbul ve Antalya’dan Erivan’a uçak seferleri var ama Iğdır’da bulunan Alican Sınır Kapısını gündeme getirmiyoruz.

Ermeni turist İstanbul ve Antalya’ya uçakla gidebiliyor. Alican Sınır Kapısı açılırsa İran’la yarışabilecek kadar bir Ermeni turist alabileceğimizi düşünüyorum. Bu kadar olmazsa bile Ermeni turistin bırakacağı maddi kazanç ve buraya gelecek olan turistin sağlayacağı katkı İranlı turistle yarışabilecek bir seviyede olur. Onun için bizim Alican Sınır Kapısı’nı çok sıklıkla gündeme getirmemiz, gündemde tutmamız, hükümetle temas edip o kapının açılmasını sağlamamız gerekiyor.

Kapı açılırsa, Van bu bölgede Ermeni turistten en çok faydalanan il olacaktır. Dolayısıyla Alican Sınır Kapısı’nın açılması, karayolu ile Ermeni turistin buraya gelmesini sağlar. Ki buradan da Ermenistan’a gitmek isteyen insanlar var. Acentelerin yapacağı turlarla bizim de ticari faaliyetimizin artacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“TEK BİR PAZARA BAĞIMLI KALMAMALIYIZ”

İran pazarının yanı sıra Van’a yakın oluşundan dolayı Irak pazarının da Van turizmi için bir umut vaadettiğini ifade eden Turizmci Murat Beyaz: “ Yıllardır biz İranlı turist polemiği yaşıyoruz. Sadece buraya bağımlı kalmamamız gerektiği görüşü var, ben de bu görüşe katılıyorum. Turizmde tek bir pazara bağımlı kalmamalıyız. Tabi elimizde bir pazar var ve o pazarı elimizde tutmamız gerekiyor çünkü o pazarı kapmak isteyen rakiplerimiz var. Van’a gelen İranlı turisti ülkenin farklı şehirlerine çekmeye çalışma durumları da var.

Dolayısıyla bizim bu var olan potansiyeli de elimizde tutmamız lazım, onun için de ne talep ediyorlarsa şehir olarak bunu sunmamız lazım. Öncelikle bunu yapmalıyız sonrasında ise özellikle Kuzey Irak Kürdistan Bölgesi de Van için çok önemli bir pazar. Hem kazandıkları para dolar cinsinden oluyor, dolayısıyla TL’ye karşı çok avantajlı bir konumda ve iklim şartlarımız da çok uygun.

Yazın onlar adeta kavrulurken biz burada yayla havası yaşıyoruz. Bunun için de Van-Şırnak Karayolunun önemi ortaya çıkıyor. Bu yol bittiğinde insanlar sıcak olan bölgelerinden, sıcak olan Diyarbakır veya Şanlıurfa’ya gitmektense serin havaya sahip Van’ı tercih edeceklerdir” ifadelerini kullandı.

Prestijhaber