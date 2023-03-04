Tunçdemir Ailesinin Acı Günü
Uzun süredir kanser tedavisi gören Naciye Tunçdemir vefat etti.
Merhum Şükrü Tunçdemir'in eşi Kemal ve Cemal Tunçdemir'in anneleri, Van eski milletvekili İkram Dinçer'in kayınvalidesi, Vanspor FK önceki As Başkanı Akın Dinçer'in anneannesi, iş insanı Mustafa Tunçdemir'in halası ve Wanhaber.com imtiyaz sahibi Uğur Tunçdemir'in yengesi Naciye Tunçdemir (85) vefat etti.
Merhumenin cenazesi bugün öğle namazını müteakip Şabaniye Hacı Ömer Camiinden kaldırılarak Şabaniye Mezarlığına defnedilecektir.
Taziye yeri: Hacı Ömer Camii Taziye evi
Bizde WanHaber ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve kederli ailesine başsağlığı diliyoruz
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