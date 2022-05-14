Takva, TOBB Genel Kurulu’na başkanlık etti

Ankara TOBB İkiz Kulelerde gerçekleşen Genel Kurul öncesi TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Divan Üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret eden Van TSO Başkanı Necdet Takva, ardından genel kurulun başkanlığını yaptı. Genel Kurula; Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un yanı sıra 365 Oda/Borsanın genel kurul üyeleri videokonferans aracılığıyla katıldı.

Genel Kurulda bir konuşma yapan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva şunları söyledi:

“Son yıllarda dünyanın karşı karşıya kaldığı, uluslararası enerji ve konut piyasalarındaki genel kriz, Rusya-Ukrayna savaşının yaratmış olduğu buhran, pandemi ile beraber oluşan gıda güvenliği ve arzı sorunu, küresel iklim değişikliği ve yeşil ekonomi tartışmalarının yaratacağı yeni maliyet hesaplarının zirve yaptığı bugünlerde, ülkemiz iş dünyasının çatı kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 78.Genel Kurulunu icra etmekteyiz.

Bütün bu yaşanan krizlerin; esasında çözümünün özel sektörün gücü ve marifeti ile mümkün olacağı gerçeğini göz ardı etmemeliyiz! Birliğimiz genel kurulunun bu sürece denk gelmesi, çözüm reçetelerinin bu genel kurulda öncelenmesi; hem ülkemiz hem de diğer dünya ekonomilerinin yol haritası olacağına inanıyoruz.”

“ÖN AÇICI YAKLAŞIMLARA İHTİYAÇ VAR”

“Özellikle pandemi dönemi göstermiştir ki ülkemiz güvenilir bir tedarikçidir” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Takva, “Güçlü üretim altyapısıyla önemli bir üretim üssüdür. Devlet ve özel sektörün el ele vermesiyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Dünyada ihracat beklentileri düşmüş, belirsizlikler ve riskler artmışken, Nisan ayındaki ihracatımızın tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı olması bunun en büyük göstergesidir.

Üretimin, ihracatın, istihdamın devam etmesi için ülke olarak rekabetçi sektörlerimizi iyi analiz etmemiz gerekir. Aynı zamanda ticareti çeşitlendirerek farklı pazarlarda ülkemizin ağırlığını artırmak için de yeni stratejiler oluşturmamız gerekmektedir. Yine ülkemizin rekabet üstünlüğü olan pazarlara erişimi konusunda karar vericilerin radikal stratejilerine ve özel sektörün önünü açacak yaklaşımlarına ihtiyaç duymaktayız.” Dedi.

“ULUSAL BİR POLİTİKA HALİNE GELMELİ”

Takva; ihracatın, istihdamın ve ekonomik büyümenin daha yukarı çıkması için daha çok çalışılması ve üretilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Takva, “Son gelişmeler ülkemizin güçlü yanı olan tarımsal üretim faaliyetlerinin stratejik önemini kanıtlamıştır. Sanayi, ileri teknoloji, rekabet üstünlüğümüz olan makine, otomotiv, hazır giyim, inşaat, mobilya, madencilik, telekomünikasyon ve turizm yeni fırsat alanlarıdır. Bu alanlarda atılacak adımlar, ülkemizin dünya pazarından aldığı payı daha da arttıracaktır. Türkiye’nin özel sektör temsilcileri olarak ihracatımızı, istihdamımızı ve ekonomik büyümemizi daha da yukarılara çekmek için çok çalışacak, daha çok üreteceğiz. Bu yaklaşım ulusal bir politika haline getirilmelidir” dedi.

“TOBB EN ÖNEMLİ REFERANS NOKTASIDIR”

Hükümetin destekleri ile özel sektörün gücüne güç katılacağını aktaran Takva, “Çünkü ülkemizin girişimcisi, emekçisi, iş dünyası, değişen ve zor koşullara uyum sağlama becerilerine sahiptir. Ülkemizin uluslar arası rekabetçi üstünlüğü girişimciliğidir. Bu temennilerle birliğimizin 78.genel kurulunun alacağı kararlar sadece ülkemiz için değil aynı zamanda birçok dünya ülkesinin örnekleyeceği iyi uygulama modellerine dönüşmesini umuyorum. Şimdi cesur olma zamanı, birlik olma zamanı ve kararlaşma zamanıdır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği geçmişten bugüne 70 yıldır dünyanın en önemli özel sektör referans noktalarından biridir. Buna inanıyor, bunu savunuyoruz. Birlik Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve ekibi bu referans noktasının vücut bulmuş aktörüdür. Bu vesileyle özel sektörün en güçlü temsilcisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin 70. Yılını kutluyor, icra edeceğimiz 78.Genel kurulumuzun da başta ülkemiz özel sektör olmak üzere küresel ekonomi çevrelerine deniz feneri olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Bölgegazetesi