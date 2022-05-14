Takva, TOBB Genel Kurulu’na başkanlık etti

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 78. Genel Kurulu’na başkanlık etti.

HABERDE İNSAN 14.05.2022, 10:46
Takva, TOBB Genel Kurulu’na başkanlık etti

Ankara TOBB İkiz Kulelerde gerçekleşen Genel Kurul öncesi TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Divan Üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret eden Van TSO Başkanı Necdet Takva, ardından genel kurulun başkanlığını yaptı. Genel Kurula; Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un yanı sıra 365 Oda/Borsanın genel kurul üyeleri videokonferans aracılığıyla katıldı.

Genel Kurulda bir konuşma yapan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva şunları söyledi:

“Son yıllarda dünyanın karşı karşıya kaldığı, uluslararası enerji ve konut piyasalarındaki genel kriz, Rusya-Ukrayna savaşının yaratmış olduğu buhran, pandemi ile beraber oluşan gıda güvenliği ve arzı sorunu, küresel iklim değişikliği ve yeşil ekonomi tartışmalarının yaratacağı yeni maliyet hesaplarının zirve yaptığı bugünlerde, ülkemiz iş dünyasının çatı kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 78.Genel Kurulunu icra etmekteyiz.

Bütün bu yaşanan krizlerin; esasında çözümünün özel sektörün gücü ve marifeti ile mümkün olacağı gerçeğini göz ardı etmemeliyiz!  Birliğimiz genel kurulunun bu sürece denk gelmesi, çözüm reçetelerinin bu genel kurulda öncelenmesi; hem ülkemiz hem de diğer dünya ekonomilerinin yol haritası olacağına inanıyoruz.”

“ÖN AÇICI YAKLAŞIMLARA İHTİYAÇ VAR”

“Özellikle pandemi dönemi göstermiştir ki ülkemiz güvenilir bir tedarikçidir” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Takva, “Güçlü üretim altyapısıyla önemli bir üretim üssüdür.  Devlet ve özel sektörün el ele vermesiyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Dünyada ihracat beklentileri düşmüş, belirsizlikler ve riskler artmışken, Nisan ayındaki ihracatımızın tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı olması bunun en büyük göstergesidir.

Üretimin, ihracatın, istihdamın devam etmesi için ülke olarak rekabetçi sektörlerimizi iyi analiz etmemiz gerekir. Aynı zamanda ticareti çeşitlendirerek farklı pazarlarda ülkemizin ağırlığını artırmak için de yeni stratejiler oluşturmamız gerekmektedir. Yine ülkemizin rekabet üstünlüğü olan pazarlara erişimi konusunda karar vericilerin radikal stratejilerine ve özel sektörün önünü açacak yaklaşımlarına ihtiyaç duymaktayız.” Dedi.

“ULUSAL BİR POLİTİKA HALİNE GELMELİ”

Takva; ihracatın, istihdamın ve ekonomik büyümenin daha yukarı çıkması için daha çok çalışılması ve üretilmesi gerektiğini söyledi.  Başkan Takva, “Son gelişmeler ülkemizin güçlü yanı olan tarımsal üretim faaliyetlerinin stratejik önemini kanıtlamıştır. Sanayi, ileri teknoloji, rekabet üstünlüğümüz olan makine, otomotiv, hazır giyim, inşaat, mobilya, madencilik, telekomünikasyon ve turizm yeni fırsat alanlarıdır. Bu alanlarda atılacak adımlar, ülkemizin dünya pazarından aldığı payı daha da arttıracaktır. Türkiye’nin özel sektör temsilcileri olarak ihracatımızı, istihdamımızı ve ekonomik büyümemizi daha da yukarılara çekmek için çok çalışacak, daha çok üreteceğiz. Bu yaklaşım ulusal bir politika haline getirilmelidir” dedi.

“TOBB EN ÖNEMLİ REFERANS NOKTASIDIR”

Hükümetin destekleri ile özel sektörün gücüne güç katılacağını aktaran Takva, “Çünkü ülkemizin girişimcisi, emekçisi, iş dünyası, değişen ve zor koşullara uyum sağlama becerilerine sahiptir. Ülkemizin uluslar arası rekabetçi üstünlüğü girişimciliğidir. Bu temennilerle birliğimizin 78.genel kurulunun alacağı kararlar sadece ülkemiz için değil aynı zamanda birçok dünya ülkesinin örnekleyeceği iyi uygulama modellerine dönüşmesini umuyorum. Şimdi cesur olma zamanı, birlik olma zamanı ve kararlaşma zamanıdır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği geçmişten bugüne 70 yıldır dünyanın en önemli özel sektör referans noktalarından biridir. Buna inanıyor, bunu savunuyoruz. Birlik Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve ekibi bu referans noktasının vücut bulmuş aktörüdür. Bu vesileyle özel sektörün en güçlü temsilcisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin 70. Yılını kutluyor, icra edeceğimiz 78.Genel kurulumuzun da başta ülkemiz özel sektör olmak üzere küresel ekonomi çevrelerine deniz feneri olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Bölgegazetesi

Yorumlar (0)
12
az bulutlu
Namaz Vakti 14 Mayıs 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 38 84
2. 1461 Trabzon FK 38 74
3. Bodrumspor 38 72
4. Sivas Belediyespor 38 69
5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 38 66
6. Silahtaroğlu Vanspor FK 38 66
7. Çorum FK 38 65
8. Afjet Afyonspor 38 62
9. Ankaraspor 38 55
10. Somaspor 38 53
11. İnegölspor 38 51
12. Etimesgut Belediyespor 38 47
13. Serik Belediyespor 38 45
14. Sarıyer 38 43
15. Diyarbekirspor 38 41
16. Adıyaman FK 38 41
17. Turgutluspor 38 37
18. Ergene Velimeşespor 38 35
19. Niğde Anadolu FK 38 29
20. Kahramanmaraşspor 38 19
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 36 66
5. Tottenham 36 65
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21