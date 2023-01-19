Sebahat Teyze'den jandarmaya örme çorap

Keçiören ilçesinde ikamet eden Sebahat Öztürk, kış mevsimi dolayısıyla Mehmetçik için çorap örmeye başladı. Malzemeleri kendi imkânlarıyla temin eden Öztürk, tamamladığı çorapları Doğu Anadolu Bölgesi'nde görev yapan jandarma personeline hediye etmek üzere Ankara İl Jandarma Komutanlığı personeline teslim etti.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de dağıtılması için hediyeleri Van İl Jandarma Komutanlığına ulaştırdı. Van İl Jandarma Komutanlığında görev yapan ve hediyelerini teslim alan askerler, Sebahat Öztürk'e teşekkür etti.İHA