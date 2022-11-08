Reklamlarda gördüğü ağrı kesiciden sipariş etti! Hayatı adeta kâbusa döndü

Televizyon reklamında gördüğü ağrı kesici kremden sipariş veren 70 yaşındaki Mehmet Önder'in hayatı altüst oldu. Önder, sipariş ettiği paket geldiğinde içinde, Yalova'da bir termal otele ait davetiye gördü. Konaklamak için otele giden yaşlı adamın hayatı, o günden sonra adeta kâbusa döndü. Devre mülk adı altında başlayan dolandırıcılık sonrası yaklaşık 3 milyon 500 bin lirasını kaybeden yaşlı adamın yuvası bile dağıldı.

HABERDE İNSAN 08.11.2022, 11:24
Reklamlarda gördüğü ağrı kesiciden sipariş etti! Hayatı adeta kâbusa döndü

Türlü yollarla insanların milyonlarını alan dolandırıcılar bu kez ağrı kesici krem ve termal otel üzerinden vurgun yaptı. İstanbul'da yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Önder iddiaya göre, televizyonda gördüğü bir ağrı kesici kremden sipariş verdi. Ancak kremin yanında bir de, Yalova'da termal otele ait olduğu yazan ve 2 gün ağırlama içeren bir davetiye geldi.

DEVRE MÜLK YALANIYLA HAYATINI KÂBUSA ÇEVİRDİLER
Yalova'ya gittiğinde ise kendisine devre mülk teklif edildiğini öne süren Önder, kâr edeceğini düşünerek kredi çekti, evini sattı. Show Haber'de aktarılanlara göre, yaşlı adamın gözünü boyayan dolandırıcılar hep daha pahalı devre mülkü sattıktan sonra 4-5 kat para kazanacağını vaat etti.

3,5 MİLYON LİRASI GİTTİ! "KAN KUSTURDULAR"
Hayatı altüst olan, yuvası dahi yıkılan yaşlı adam olayı şöyle anlattı:

Bizi davet ettiler Yalova'ya, dolandırıcılık orada başladı. 'Sizi şehit ve gazi yakını gösterirsek 14 bin 800 liraya burayı vereceğiz' dediler. 29 bine göre cazip geldi. Keşke gelmeseydi, almasaydım. İmza attım, vekaletname verdim. Kredi çektik, evi sattık, 3 milyon 450 bin lira param gitmiş vaziyette, dolandırıldım. Tehditler, ölümler.. Her şey başımda şu anda. Kan kusturdular.

ELİNDE HİÇBİR ŞEY KALMADI
İddiaya göre Yalova'daki termal otel dolandırıcıları yaşlı adamın önce paralarını aldı, sonra da başka firmalar defalarca kredi çektirdi. Bu süreçte Mehmet Önder, İstanbul'da ne kadar malı mülkü varsa hepsini ve paralarını kaptırdı. Yuvası yıkılan ve boşanma davasını bekleyen yaşlı adam şikayetçi oldu ancak alacaklılar da bir yandan arayamaya devam ediyor.

Mynet

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