Pinyanişi Aşireti'nin yeni lideri belli oldu!

Hakkari ile Yüksekova ilçesinde yaşayan ve Türkiye’nin dört bir yanında on binlerce mensubu bulunan Pinyanişi Aşireti Lideri Osman Ağa’nın (Zeydan) vefatından sonra aşiretin başına kimin geçeceği merak konusuydu.

Aşiretin ileri gelenlerinin katılımı ile geçtiğimiz hafta Başkale İlçesine bağlı Esenyamaç (Xaşkan) köyünde yapılan toplantıda Pinyanişi Aşiretinin yeni lideri Yüksekova Eski Belediye Başkanı Ali İhsan Zeydan olarak belirlendi.

İkinci büyük toplantı ise bugün Hakkari merkeze Bağlı Doğanyurt (Piran) köyünde gerçekleştirildi.

Doğanyurt köy okulunun bahçesindeki toplantıya, Bağışlı Mıntıkasındaki kanaat önderleri, Yüksekova Merkez ile bağlı köylerinde yaşayan Pinyanişi aşireti mensupları, Yüksekova’da yaşayan Çukurcalı Pinyanişiler, Hakkari merkezdeki Pinyanişi aşiretinin ileri gelenleri ile Başkaleli Pinyanişiler katılım sağladı.

Burada toplanan aşiret mensuplarına hitaben bir konuşma yapan yeni ağa Ali İhsan Zeydan, “Ben canım ve malım ile sizin hizmetinizde olacağım. Acıda tatlıda sizlerleyim. Aranızda hiçbir zaman farklılık olmayacak, adalet olacaktır. Elimden gelen budur siz de destek vereceksiniz. Dostumuz ile dost olacağız. Bizim aleyhimizde olanlara karşı da başımızı eğmeyeceğiz. Siz beni büyüğünüz değil hizmetkarınız yaptınız. Allah sizden razı olsun” dedi.

Başkale ilçesine bağlı Masiro Bölgesindeki kanaat önderleri ile bir araya gelerek desteklerini aldığına dikkat çeken eski Başkan Zeydan, ağalığının temelinin burada atıldığını söyledi.

Kendisini bu göreve layık gören aşiret mensuplarına teşekkür eden Zeydan, “Kardeşliğimiz bundan sonra da devam edecek. Benim aile büyüklerim var. Necip Abi benim aile büyüğümdür. Ben onun hizmetkarıyım. Rüstem Abi benim abimdir ben hizmetkarıyım. Ali Rıza Abi benim abimdir ben onun hizmetkarıyım. Ahmet Amcamın oğlu Murat Zeydan benim kardeşimdir. Ahmet Ağanın torunları da benim kardeşlerimdir. Ölene kadar da kardeşim kalacak. Birlikteliğimiz hep devam edecek. Pinyanişilinin evladı kendisi için ne kadar kıymetli ise benim için de o kadar kıymetlidir. Onların evlatlarının benim evlatlarımdan hiçbir farkı yoktur” ifadelerini kullandı.

Bundan sonra aşireti ilgilendiren kararların istişare ile alınacağını vurgulayan Zeydan, asla siyaseti düşünmediğini belirtti ve ‘Benim siyasetim aşiretimledir” şeklinde konuştu.

Toplantıya katılan kanaat önderleri ile aile büyükleri de Ali İhsan Zeydan’a ağalık görevinin hayırlı olmasını dileyerek, kendisini tebrik ettiler. Eski Hakkari Belediye Başkanı Şükrü Çallı ile Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci de Ali İhsan Zeydan’ı arayarak tebrik ettiler.

Doğanyurt Köyünde gerçekleştirilen ve çok sayıda davetlinin katıldığı toplantı yemek ikramının ardından sona erdi.

62 yaşında olan Ali İhsan Zeydan 1994 – 1999 yılları arasında Yüksekova Belediye Başkanlığı görevini yapmıştı.

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