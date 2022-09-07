Özel gereksinimli çocuklar ilk kez ata binmenin heyecanını yaşadı

Özel gereksinimli çocuklar ve ailelerinin sosyal ve kültürel etkinliklere daha fazla katılımlarını sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen yaz etkinlikleri tüm güzelliğiyle devam ediyor.

Büyükşehir belediyesine ait otobüslerle belirlenen noktalardan alınan özel gereksinimli çocuklar ve aileleri, Edremit ilçesindeki Olimpik Binicilik Tesisine getirildi. Burada ilk kez ata binmenin heyecanını yaşayan çocuklar, keyifli anlar yaşadı. Aileleriyle birlikte güzel bir gün geçiren özel gereksinimli çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Annesiyle birlikte gelen Yasin Çelik ilk kez ata bindiğini belirterek, “Burada çok güzel zaman geçirdik. Hayatımda ilk defa ata bindim. Çok heyecanlandım ve çok mutlu oldum. Herkese teşekkür ederim” dedi.

Bol bol fotoğraf çektiren özel gereksinimli çocuklar ve aileleri, yapılan etkinliklerden dolayı büyükşehir belediyesine teşekkür etti.