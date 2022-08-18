Özel gereksinimli çocuklar Akdamar Adası’nı gezdi

Özel gereksinimli çocuklar ve ailelerinin sosyal ve kültürel etkinliklere daha fazla katılımlarını sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen yaz etkinlikleri sürüyor.

Bu çerçevede Akdamar Adası’nı gezen aileler, tarihe yolculuk yaptı. Van Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle belirlenen noktalardan alınan özel gereksinimli çocuklar ve aileleri, Edremit Marinaya getirildi.

Burada belediyeye ait deniz otobüsleri ile Akdamar Adası’na taşınan aileler, adayı gezerek unutulmaz bir gün yaşadı. Aileleriyle bol bol fotoğraf çektiren özel gereksinimli çocuklar, yapılan etkinliklerden dolayı Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Her hafta farklı engel grubundaki vatandaşların katılımıyla devam edecek olan etkinliklerin yaz ayları boyunca süreceği belirtildi.