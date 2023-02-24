Özalp'ta 205 depremzede misafir ediliyor

Vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Nasır ile Arvas, depremzede ailelerle sohbet etti, ihtiyaçlarını dinledi.

Nasır, ilçede 205 depremzedeyi misafir ettiklerini söyledi.

Ülkenin büyük bir felaket yaşadığını belirten Nasır, "Herkes bu acıyı yürekten hissediyor. Tüm Türkiye tek yürek oldu. Tüm vatandaşlarımız depremzede kardeşlerimiz için seferber olmuş durumda. İlçemize gelen depremzedeleri en iyi şekilde ağırlayıp tüm ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Böyle bir acının bir daha yaşanmamasını diliyorum." diye konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise depremzedeler için tüm vatandaşların seferber olduğunu anlattı.

İlçede şu ana kadar 10 tır yardım malzemesin deprem bölgesine gönderildiğini ifade eden Arvas, "Yardım çalışmalarımız devam edecek. İlçemizde hayırsever vatandaşlarımız kira almadan evlerini depremzedelere tahsis etti. Deprem felaketinde ülkemiz tek yürek oldu. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Allah bir daha böyle felaketleri yaşatmasın." diye konuştu.

Malatya'dan ailesiyle Van'a gelen Meltem Güneş, ilçede çok iyi ağırladıklarını anlatarak, "Herkes yardım etmeye çalışıyor. Soğuk memleketin sıcakkanlı insanlarına misafir olduk. İlçe halkı geldiğimiz günden bu yana bizleri yalnız bırakmıyor. Tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Doğudan batıya tüm vatandaşlar bizim için tek yürek oldu. Herkese teşekkür ederim." dedi.AA