Özalp Müftülüğü'nden gençlere umre hediyesi

Özalp İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, yıl içerisinde din görevlilerinin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliklere aktif olarak katılan öğrenciler arasında düzenlenen kura ile Umre çekilişi düzenledi.

Mevlid-i Nebi Haftası programında gerçekleştirilen çekilişte, ayrı kategorilerde 1 erkek ve 1 kız öğrenci asil olarak seçilirken, 2 erkek ve 2 kız öğrenci de yedek aday olarak seçildi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili M.Emin Nasır, İlçe Müftüsü Sedat Şentürk, kurum amirleri ve vatandaşların huzurunda gerçekleştirilen kura ile umre hediyesi kazanan öğrenciler belirlendi. Kura sonuçlarına göre, Seydibey Mahalle Akmeşet Camii öğrencisi Diyar Sir ve Hazret-i Aişe Kur'an Kursu öğrencisi Sibel Gündüz asil olarak umreye gitmeye hak kazandı.İHA