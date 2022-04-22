Orgeneral Çetin’den Şevli’ye ziyaret
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Van Asayiş Kolordu Komutanı Hüseyin Kurtoğlu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’yi ziyaret etti.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Van Asayiş Kolordu Komutanı Hüseyin Kurtoğlu ile bir süre sohbet eden Rektör Şevli, nazik ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Van şehri ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile ilgili görüş ve önerilerin paylaşıldığı ziyaret, Rektör Şevli’nin Sayın Çetin ve Sayın Kurtoğlu’na hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu. Ziyarete Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli yanı sıra Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Şenay Baydaş, Prof. Dr. Murat Kayri ve Prof. Dr. Sedat Yayla ile Genel Sekreter Vekili Cahit Tekin iştirak ettiler.
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