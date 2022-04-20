Ömer Karaoğlu Vanlılarla buluştu

Ramazan ayı münasebetiyle her akşam farklı konuklarla çeşitli kültürel etkinlikler düzenleyen Van Büyükşehir Belediyesi, ramazanı dolu dolu yaşatıyor. Bu kapsamda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ilahi programında ünlü sanatçı Ömer Karaoğlu sahne aldı. Üniversite kampüsünde bulunan kapalı spor salonunda düzenlenen ücretsiz konserde birbirinden güzel ilahileri seslendiren Karaoğlu, Vanlılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Yaklaşık 2 saat sahne alan Karaoğlu Van'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesine teşekkür etti. Oldukça renkli geçen ilahi dinletisine Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Ali Özvan, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Nuri Bekiroğlu, şube müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan aynı saatlerde de Cumhuriyet Caddesi kent meydanında da yerel ilahi sanatçısı Ercan Ertekin sahne aldı. Büyükşehir Belediyesinin etkinlikleri Ramazan ayı süresince devam edecek.