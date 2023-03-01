Öğretmen, öğrenci ve kursiyerler "depremzedeler üşümesin" diye mesai yapıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te yaraların sarılması amacıyla başlatılan yardım seferberliği sürüyor.

Meslek liseleri, halk eğitimi merkezleri ile kurslarda gönüllü olarak çalışan öğretmen, öğrenci ve kadınlar depremzedelerin üşümemesi için yaptıkları kışlık kıyafetleri AFAD koordinasyonunda bölgeye ulaştırıyor.

Van'da, Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğünde de çalışanlar ile kursiyerler, soğuğa ve suya dayanıklı kumaş ve polardan battaniye, uyku tulumu ve yelek üretiyor.

Giyim üretim teknolojileri bölümde 44 çalışanla hazırlanan ürünler, paketlendikten sonra deprem bölgesine gönderiliyor.

"Battaniyeler ihtiyaçları giderecek nitelikte"

Enstitü Müdürü Neşe Evliyaoğlu, AA muhabirine, depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışma başlattıklarını söyledi.

Depremzedelerin yaralarının en kısa zamanda sarılması için seferber olduklarını anlatan Evliyaoğlu, "Battaniyelere ihtiyaç duyulduğu için ağırlığı bu alana verdik. Bunun yanında iç çamaşırı, yelek ve uyku tulumu üretiyoruz. Battaniyelerin dışı yağmurluklu, içi polar. Aynı zamanda içeriğinde elyaf ürünü var. Kalitesi oldukça yüksek. Battaniyeler, çocuk ve yetişkin ihtiyaçlarını giderecek nitelikte. 2011'de Van'da deprem yaşamış bir şehir olarak oradaki insanların neler yaşadıklarını iyi biliyoruz. Bu amaçla acil olarak kışlık ürün üretimine başladık." dedi.

Sıfırın altında 30 derecede insanı koruyabilen uyku tulumu yapıyorlar

Hakkari'de de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Eğitim Merkezindeki öğretmen ve öğrenciler, depremzedelerin ısınma ihtiyacının karşılanması için uyku tulumu üretiyor.

Merkez Müdürü Abdullah Karataş, depremlerin büyük acılara yol açtığını dile getirdi.

Yaraların sarılması için herkesin elinden gelen çabayı gösterdiğini belirten Karataş, şunları kaydetti:

"Bu felaket hepimizi derinden sarstı. Biz de merkezimizde uyku tulumu yapıyoruz. Giyim bölümü öğretmen ve öğrencileri bu üretimi gerçekleştiriyor. Bu kumaş sıfırın altında 30 dereceye kadar insanı koruyabilen özelliğe sahip. Tulumları deprem bölgesine göndereceğiz. Acı hepimiz acısı. Allah bir daha bu acıları yaşatmasın. Allah milletimizi korusun."

Usta öğretici Ayşe Abi de "Uyku tulumu mesaisine başladık. Depremzedelere bir faydamızın dokunacak olması bizi mutlu ediyor. Atölyede üretilenleri başka bir bölümde paketliyoruz. Ardından da araçlarla deprem bölgesine gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.AA