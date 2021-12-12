Öğrencilerin harçlıklarıyla Van’dan Antalya’ya kardeşlik köprüsü

Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut İlköğretim Okulu öğrencileri, Van’a bin 488 kilometre uzaklıktaki Antalya’da yaşayan engelli Ayşegül Çobanoğlu’na destek vermek için 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde kampanya başlattı. Okul genelinde harçlıklarını biriktiren öğrenciler, gerekli parayı kısa sürede topladıktan sonra engelli kardeşlerine akülü tekerlekli sandalye satın aldı.

Sınıf öğretmeni Zelal Ceberut tarafından organize edilen ve ‘Çocuklarla Engelleri Aşalım’ projesi kapsamında öğrencilerin harçlıklarıyla aldıkları akülü tekerlekli sandalye, Antalya’dan Van'a davet edilen Ayşegül Çobanoğlu’na hediye edildi.

“Çocukların duyarlılığı beni etkiledi”

Antalya’dan Van’a gelen Ayşegül Çobanoğlu, minik öğrencilerin harçlıklarıyla kardeşlik köprüsü kurmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Çobanoğlu, “Antalya’da yaşıyorum. Ortopedik engelliyim, 3 yaşında felç geçirdim. Burada ailelere çok büyük iş düşüyor. Çocuklar ateşli havale geçirdiği zaman lütfen dikkat etsinler, sonra hayatlarına mal oluyor. Çocukların duyarlılığı beni çok etkiledi. Antalya’dan Van’a kadar güzel yüreklerin bana yardımcı oldukları için çok sevindim. Çok mutluyum, çok teşekkür ederim” dedi.

“Van’dan Antalya’ya gönül köprüsü kurduk”

Van’dan Antalya’ya gönül köprüsü kurduklarını ifade eden Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut İlköğretim Okulu Ömer Aslan, “Engelliler Günü’nde öğrencilerimiz yapılan etkinliklerin sözde olmaması, icraata dökülmesi konusunda fikir sundular. Öğretmenlerimizle birlikte engelli kardeşlerimiz için bir çaba içine girdik. Antalya’da ikamet eden Ayşegül Çobanoğlu kardeşimizi tespit ettik.

Kendisinin akülü arabası yoktu. Akülü arabalar engelli kardeşlerimize kolaylık sağlıyor. Bu nedenle böyle bir araç almayı düşündük ve öğrencilerimizin topladığı harçlıklarla akülü arabamızı Ayşegül Çobanoğlu kardeşimize teslim ettik.

‘Sevgi Engel Tanımaz Biz Böyle Güçlüyüz’ sloganıyla Van’dan Antalya’ya gönül köprüsü kurduk. Bugün Ayşegül kardeşimize sandalyeyi takdim ettik. Bundan büyük bir mutluluk duyduk, öğrencilerimiz de mutlu oldu. Bizler hepimiz birer engelli adayıyız. Bu anlamda kardeşimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Engellerin bir kusur olmadığını söyleyen minik öğrenciler ise bundan sonra da tüm harçlıklarını engelli vatandaşlar için kullanacaklarını ve engellilere yardımcı olacaklarını söyledi.iha