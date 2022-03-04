Necip hoca'nın ailesi vanlılara seslendi: Bu çığlığımızı duyun!

Van’da yaşamını sürdüren ve Van’ın sevilen simalarından halk arasında (Necip Hoca) olarak bilinen Necip Ağacan’ın ailesi önemli açıklamalarda bulunarak, sosyal medya şovmenlerinin artık ellerini Necip abilerinin üzerinden çekmelerini istediler

HABERDE İNSAN 04.03.2022, 13:35
Necip hoca'nın ailesi vanlılara seslendi: Bu çığlığımızı duyun!

Yüzde 50 engelli raporu bulunan ve aynı zamanda halk arasında sara olarak bilinen epilepsi hastası 43 yaşındaki Necip Ağacan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bakıma muhtaç kişi diye ailesinden alınarak devlet himayesine alınmak isteniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün bu kararı sonrası açıklama yapan Necip Ağacan’ın kardeşi Sinan Ağacan, üç kuruş para kazanmak uğruna abimi rant kapısı olarak görenlere artık ellerini Necip abimizin üzerinden çekmelerini ve ailesinin yanında olması gerektiğini paylaştılar.
Sosyal medya kullanıcılarının beğeni ve takipçi sayılarını arttırmak için abilerini alet ettiklerini öne süren Sinan Ağacan, “Van halkı Necip abimizi seviyor. Halkın bu konuda kötü düşündüklerini zannetmiyoruz.

Yalnız sosyal medya şovmenlerinin bu konuda aynı hassasiyeti gösterdiklerini düşünmüyoruz. Herşey para ve beğeni sayısı değil. Burada ailesinden koparılmak istenen bir birey var. Bizlerin yerine kendilerini koymalarını istiyoruz. Şuanda Necip abimiz ailesinden koparılmakla karşı karşıya. Annemizin bizlere emaneti olan Necip abimizin yardıma muhtaç diye kamu kurumu güvencesine alınmasını kabul etmek çok zor bir durum. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü harekete geçiren olay, geçtiğimiz günlerde yine sosyal medya hesaplarından abimizin artık bakıma muhtaç bir durumda olduğunu göstermeleriyle meydana çıktı.

Devletimiz, elbette bakıma muhtaç kişileri korumakla yükümlüdür. Ama abimizin bakıma muhtaç olduğu tamamen sosyal medya fenomenlerinin algı oluşturup, beğeni ve takipçi sayılarını arttırmak niyetinde olduklarını düşünüyorum. Artık dalga geçmesinler” ifadelerini kullandı.

“GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞANLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”
Necip Ağacan’ın daha önce bu şekilde davranmadığını ve çok temiz bir şekilde merkeze gidip eve geldiğini belirten kardeş Ağacan, “Biz ailesi olarak Necip abimizden asla rahatsız olmadık. O bizim abimiz, ailemizin bir bireyi ve en önemlisi annemizin emanetidir. Her gün kişisel bakımları yapıyoruz. Fakat, dışarı çıktığında vatandaşlardan bu ilgiyi görünce eve dönmesi çok geç saatlerde oluyor.

Biz onun ailesiyiz. Abimizi artık sosyal medya platformlarında birilerinin kazanç kapısı olarak görmek istemiyoruz. Ona karşı ilginin azalması durumunda evine daha erken saatlerde geleceğini biliyoruz. Abimizin engelli olması onun görüntülerini izinsiz paylaşma hakkını kimseye vermiyor. Anayasanın 10. Maddesinde belirtildiği gibi; kanunlar önünde herkes eşittir.

Bu nedenle abimizin görüntülerini engelli de olsa izinsiz paylaşmaları doğru bir durum olmadığı gibi, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu niteliği taşımaktır. Bundan sonra her adımını takip edip, sosyal medyada şov kapılarına abimizi alet edenler hakkında avukatımız aracılığıyla suç duyurusunda bulunacağız” diye konuştu.

“VAN HALKININ BU HAYKIRIŞIMIZA KULAK VERMESİNİ İSTİYORUZ”
Ailesinden koparılmasının Necip Ağacan’a daha ciddi zararlar vereceğini vurgulayan Sinan Ağacan, “Herkesin bir ailesi vardır. Abiden, anneden, babadan, kardeşten koparılma endişesinin ne olduğunu herkes tahmin edebilir. Biz şuanda uyuyamıyoruz bile. Vanlılardan ricam bu sesimize kulak versinler. Necip abimizi artık sosyal medyaya alet etmesinler. Unutmasınlar ki, o bir engelli! O’nun ailesinden koparılmasına sebep olmayın. Van halkının duyarlı bir halk olduğunu biliyoruz. Bizlere yardımcı olun sadece bunu istiyoruz” dedi.

Yorumlar (6)
Necip hoca 2 saat önce
Yav de yürü git adam sabah aksanm sokaklarda üstü başı yırtık berbat sırf maaşından yararlanamıyacaklar o yüzden kalkmıs şimdi sahip cıkıyor adamın bakıma ihtıyacı var kesınlıkle alınıp bakılsın
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Vanli 4 saat önce
Allah için doğru söylüyor ailesi bu garibanin sırtından para kazanıyor lar
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yusuf 3 saat önce
dilendirmeyi bırakın o zaman götürün bir rehabilitasyon merkezine yaşamını orada sürdürsün tabi akşam topladığı paraları saymayı biliyorsunuz
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Cevdet 1 saat önce
Zavallı adamı az akşama kadar dilendiriyorsunuz devlet sahip çıktı musluğunuz kesilecek ondan korkuyorsunuz
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Cemil hoca 56 dakika önce
Ailesi şimdiye kadar nerdeydi engelli maaşlarını alıpyedikleri için devlet himayesine geçecek diye ustlerini yırtıyorlar engelli maaşı ellerinde gidecek diye korkuları o
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Pınar 3 dakika önce
Kesinlikle aileden alınmalı daha fazla perişan olmasn sokaklarda
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