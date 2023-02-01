Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici'nin vefat ettiğini duyurdu.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin acı günü...
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki evinde fenalaşan Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mustafa Destici'nin babasından acı haber geldi
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Destici, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Emekli imam hatip Ali İhsan Destici'nin vefat haberini alan yakınları, hastanenin önüne gelmeye başladı.
Genel Başkan Mustafa Destici'nin de Ankara'dan Eskişehir'e hareket ettiği öğrenildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu
Öte yandan Ali İhsan Destici'nin vefatını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.
Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, dostumuz Mustafa Destici’nin babası Ali İhsan Destici, Eskişehir Şehir Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti. Merhuma Allah’tan rahmet, Destici ailesine başsağlığı diliyorum. Ali İhsan Beyin mekanı cennet olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, babası vefat eden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’ye başsağlığı diledi.
Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin vefat eden kıymetli babası Ali İhsan Destici’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; Mustafa Bey’e, ailesine ve merhumun tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.”
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