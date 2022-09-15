Muhtarlar Derneği Başkanlığına Ayhan seçildi

Van’ın Başkale Muhtarlar Derneği Başkanlığına yapılan seçimle Vechi Ayhan seçildi.

HABERDE İNSAN 15.09.2022, 10:31
Muhtarlar Derneği Başkanlığına Ayhan seçildi

Divan başkanlığını Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan'ın yaptığı seçime mevcut Başkan Vechi Ayhan tek aday olarak girdi. 69 mahalle muhtarından 65'inin oy kullandığı seçimde, Hafiziye Mahallesi Muhtarı Vechi Ayhan yeniden başkan seçildi.

Seçimden sonra bir konuşma yapan Başkale Muhtarlar Derneği Başkanı Vechi Ayhan, “Derneğimizin kuruluş amacı, muhtarları bir araya gelmesidir. Hep beraber birlik beraberlik içerisinde işimize dört elle sarılmak istiyoruz. Vatandaşların sorun ve taleplerini birlikte tartışarak çözümler için gerekli mercilere iletme gayreti içerisindeyiz. 69 mahallemizin temel sorunlarını ortaya çıkarmak için güç birliği yaparak birlikte çözüme kavuşturmaya çalışacağız” diye konuştu.iha

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