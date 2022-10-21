Minik öğrenciler yaban hayvanları rehabilitasyon merkezini ziyaret etti

Van’da bir özel bir eğitim kurumunda okuyan öğrenciler, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ettiler.

HABERDE İNSAN 21.10.2022, 08:43
Minik öğrenciler yaban hayvanları rehabilitasyon merkezini ziyaret etti

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden minik öğrenciler, doğada yaralanıp burada tedavi gören yaban hayvanlarını görme imkanını buldular. Canlı hayvanların yanı sıra merkez bahçesinde sergilenen yaban hayvanların tahnitlerine de yakın gören öğrenciler, merkez müdür Prof. Dr. Lokman Aslan’da merkezde yapılan çalışmalar ve yaban hayvanları hakkında bilgi verdi.

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, “Bu gün merkezimizin misafirleri küçük dostlarımızdı. Doğa ve yaban hayat eğitimi yaptık. Görülmeye değerdi. Minik öğrencilerimiz bu gün öğretmenleri ile birlikte bizi ziyaret ettikleri için teşekkür ederiz. Eğitimden sonra minik öğrencilerin çoğu hayvan doktoru olmak için çalışacaklarını söylediler. Her şey çok güzeldi. Tabiatta hep birlikte yaşamak güzel” dedi.

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