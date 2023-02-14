Milletvekili Arvas, Erciş’te depremzedelerle bir araya geldi

Milletvekili Arvas ile Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile KYK yurtlarına yerleştirilen depremzedelerle bir araya geldi. ‘Geçmiş olsun’ dileklerinde bulunarak taleplerini dinlediği depremzedelere yemek de dağıtan Arvas ve Mehmetbeyoğlu, bir araya geldiği çocuklara da kitap ve oyuncak dağıttı.

Daha sonra yardım toplama merkezine geçip burada da incelemelerde bulunan Milletvekili Arvas, Kaymakam Mehmetbeyoğlu’ndan bilgi aldı. Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, toplamda 41 tır malzeme gönderdiklerini ifade ederek, “İnsanlarımız üç ayrı noktada yoğun bir çalışma yaptı.

Hamdolsun bu milletin birliği, asrın felaketiyle nasıl başa çıkma konusunda mücadele ettiğinin ve 85 milyon milletin tek yürek olduğunun göstergesi Erciş’te yaşanmıştır. Ben sizin huzurunuzda tüm Ercişli hemşehrilerime teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Milletvekili Arvas da, depremde birçok şehrin etkilendiğini söyleyerek, “10 ilimiz etkilendi. İnsanlarımızın acısını dindirmek için milletimiz cansiparane bir şekilde deprem bölgelerine akın etti. 110 milletvekilimiz illere dağıldık. Felaket yerinden dün akşam geldik. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla nöbetçi bakanlıklar ve koordinasyon merkezleri kuruldu.

AFAD'ımız, jandarmamız, askerlerimiz, polislerimiz, sivil toplum örgütlerimiz herkes fedakar bir şekilde yardıma koştular. Bu konuda Van halkına teşekkür ediyorum. 2 depremi yaşamış halkımıza gösterdikleri fedakarlıktan dolayı teşekkür ederim. Hakikaten devlet millet kaynaşması burada en güzel şekilde ortaya konuldu” dedi.

Türkiye’nin güçlü bir devlet olduğunu da dile getiren Arvas, “Allah'a hamdolsun devletimiz milletinin yanındadır. Vefat edenlere Allah rahmet etsin. Kalanlara Allah acil şifalar ve sabırlar versin. Bugün Erciş’te yardım toplama merkezindeyiz.

Burada ciddi bir şekilde yardım toplanıyor. Sivil toplum örgütlerimiz, kaymakamlarımız, teşkilatlarımız hepsi buralarda milletine yardım etmek için seferber oluyorlar. Bütün iş makinelerimizin hemen hemen çoğu Malatya ve diğer illerimize gönderilmiş. Koordinasyon merkezleri güzel çalışıyor. Biz bunu biliyoruz ki bu felaketleri de aşacağız. Allah’ın izniyle bu zorlukları hep beraber aşacağız” diye konuştu.iha