Milletvekili Arvas: “Barışmak yüce bir erdemdir”

3 Ekim 2022 tarihinde yaşanan ve yaralananların olduğu husumetin büyümemesi ve barış sağlanması amacıyla Erciş Kaymakamlığı koordinasyonunda, emniyet ve jandarma birimlerinin çabasıyla taraflar ikna edilerek bugün kalabalık bir barış yemeği düzenlendi. Burada konuşan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, “İnsan bağışlamazsa bağışlanmaz, affetmezse affedilmez, kusurları örtmezse kusurları örtülmez.

Barışmak, barışa rıza göstermek ahiret hayatımız için önemli bir fırsattır, büyük bir fazilet ve yüce bir erdemdir. Toplumun her kademesinde maalesef bu tür olaylar cereyan edebiliyor. Anlık gösterilen fevri davranışlar, olayları daha büyük bir kargaşaya dönüştürüyor. Nefsimize uyarak komşumuza, hemşehrimize beslediğimiz kin, nefret ve düşmanlık insanı kemiren ağır bir yüktür. Ama pişmanlık duymak, kırgınlıkları, dargınlıkları, küslükleri ortadan kaldırmak insana huzur ve esenlik verir

Allah katında ve toplum nazarında itibar sağlar. Yüce Allah, Hucurat Sûresi 10. ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır, ‘İnananlar ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’a karşı gelmekten sakının ki O’nun merhametine nail olasınız.’ Bu ayette Alemlerin Rabbi, Müslümanların birbirinin kardeşi olduğunu ilân etmiştir.

Çünkü elhamdülillah hepimiz Allah’a iman etmiş kişileriz. Rabbimiz bir, Peygamberimiz bir, kitabımız ve kıblemiz birdir. Yani din kardeşlerinin renkleri, dilleri ve aşiretleri farklı olsa da iman ve inançta bir oldukları için kardeştirler.

Bu nedenle İslâm, din kardeşliğine zarar verebilecek bütün davranışlar yasaklamıştır. Bizlerde İslâm’ın getirdiği kardeşlik hukukuna riayet etmekle, birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek birbirimize hoşgörü göstermekle mükellefiz.

Bugün burada büyük bir erdem göstererek, topluma örnek bir davranış sergileyen Derin ve Yalçın ailelerine teşekkür ediyorum. Aileler arasındaki husumetin sulh ile neticelenmesine vesile olan, katkı sağlayan kaymakamımıza, kanaat önderlerimize, güvenlik güçlerimize ve böylesi hayırlı bir günde burada buna şahitlik eden tüm katılımcılara da şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Barış yemeğine AK Parti Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş İlçe Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Gürcan Özadilek ve İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ile bölgenin birçok aşiret lideri ve yörenin kanaat önderleri katıldı.iha