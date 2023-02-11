Mete Durna'nın ailesi depremzedeleri unutmadı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir sitenin bahçesinde köpeğin saldırısına maruz kalan 9 yaşındaki Emir Mete Durna, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Mete Durna'nın ailesi, deprem bölgesi için hazırladıkları yardım kolilerinin üzerine Mete Durna'nın fotoğraflarını yapıştırarak, kolileri deprem bölgesine gönderdi. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin acısı yüreklerdeki tazeliğini korurken, Vanlılar deprem bölgesine yardım göndermek için seferberliğini sürdürüyor.

Son zamanların en şiddetli ve en yıkıcı depremi yürekleri dağlarken, Vanlılar deprem bölgesine yardım göndermeye devam ediyor. 2011 yılında yaşadığı depremi unutamayan Vanlılar, bu kez depremden büyük hasar alan Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Kayseri, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfalılara yardım eli uzatıyor. Köpek saldırısı sonucu hayatını kaybedene Mete Durna'nın ailesi de depremzedeler için başlatılan yardım kampanyalarına sessiz kalmadı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin acısı yüreklerdeki tazeliğini korurken, tüm ülkede adeta seferberlik ilan edildi. Deprem acılarını dindirmek için Vanlılar elinden geleni yapmaya devam ederken, Van'da toplanan ve TIR'lara yüklenen yardımlar bölgeye ulaştırılmak üzere gönderiliyor. Van'da kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra vatandaşlar da depremde zarar gören vatandaşlar için yardım seferberliğini sürdürüyor.

Van merkez ve ilçelerde kurumlar aracılığıyla toplanan yardımlar ise tek tek bölgeye ulaştırılıyor. Tüm Türkiye, yaşanan deprem dolayısıyla tek yürek olurken, yapılan yardımlarda hızla devam ediyor. Devlet tüm kurumlarıyla depremin yaralarını sarmak için mücadele ederken, halk ise ellerinden geldiği ölçüde bağış ve yardımda bulunmaya devam ediyor.

Yakın tarihte büyük bir deprem felaketini geride bırakan Van ili, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan yıkıcı depremin yaralarını sarmak için dört koldan çalışırken, toplanan yardım malzemeleri tırlar halinde deprem bölgesine gönderilmeye devam ediyor. Van'da birçok kurum ve kuruluş yardım kampanyaları yaparak, deprem bölgesine katkıda bulunmak için adeta birbirleriyle yarışırken, köpek saldırısı sonucu hayatını kaybedene Mete Durna'nın ailesi tarafından hazırlanan yardım kolileri de depremzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi.

Van Bölge Gazetesi