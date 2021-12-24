Mehmet Akif Ersoy, Van'da anılacak

İpekyolu Belediyesi tarafından 'Asımın Nesli Akif'in İzinde' programı kapsamında düzenlenecek olan söyleşi, şiir ve musiki dinletisinde, Mehmet Akif Ersoy anılacak. İpekyolu Belediyesi bünyesinde, Prof. Dr. Zeki Taştan ve Dr. Öğr. Üyesi Ömer Demirbağ'ın destekleriyle düzenlenecek olan söyleşi, şiir ve Akif'in bestelemiş olduğu şiirlerden derlenen musiki dinletisine tüm Vanlılar davet edildi.

Mehmet Akif Ersoy'u anma programı 27 Aralık Pazartesi günü saat 14.00'te Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek. Türk milletinin yaşadığı zor günleri, verdiği bağımsızlık mücadelesini mısra mısra işleyen, milli ve manevi hislerin birleştiği, milletin topyekün onurunu temsil eden İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy, İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenecek olan etkinlikte anılacak.

MEHMET AKİF ERSOY

Mehmet Âkif Ersoy 20 Aralık 1873 yılında, İstanbul'da doğdu. 27 Aralık 1936 yılında hayata veda eden Mehmet Âkif Ersoy, Türk şair, veteriner hekim, öğretmen, vaiz, hafız, Kur'an mütercimi ve siyasetçidir. Mehmet Âkif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ulusal marşı olan İstiklâl Marşı'nın yazarıdır. "Vatan Şairi" ve "Millî Şair" unvanları ile anılır. İstiklâl Marşı'nın yanı sıra Çanakkale Destanı, Bülbül ve 1911-1933 yılları arasında yayımladığı yedi şiir kitabındaki şiirleri bir araya getiren Safahat en önemli eserlerindendir. II. Meşrutiyet döneminden itibaren Sırat-ı Müstakim (daha sonraki adıyla Sebilü'r-Reşad) dergisinin başyazarlığını yapmıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında milletvekili olarak 1. TBMM'de yer almıştır.

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