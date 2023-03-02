Malatya’da yemeklerin kontrolü Van ekiplerinde

Van Valiliği koordinasyonunda deprem bölgesi Malatya’da Van ekipleri hayatın tüm alanlarında yoğun bir çalışma yürütüyor. Hayatın normale dönmesi için geçici barınma alanlarına yerleştirilen vatandaşlara da şehrin 317 ayrı noktasında yapılan yemekler dağıtılıyor.

Yemeklerin kontrolü de Van ekipleri tarafından sürekli sağlanıyor. Gıda kontrol uzmanları; yemek yapılan aşevleri, çadır yemekhaneler, seyyar mutfaklarda sürekli denetim yapıyor.

Özellikle hijyen, gıdaların son kullanma tarihi, yemeğin kalorisi, yemek yapılan ortam ve kapların uygunluğu gibi birçok detayı kontrol eden ekipler, herhangi bir sorun yaşanmaması için numune de alıyor.İHA