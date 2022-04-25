Kütüphane kurup, çocukları giydirdiler

2 yıl önce kurulan ve tamamen gönüllülerden oluşan Minik Çocuklar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, şimdiye kadar 10 bin çocuğu sevindirdi. Her hafta Van ve çevre illerde özellikle merkeze uzak olan köylerdeki okulları ziyaret eden dernek üyeleri, bir yandan okullarda kütüphane oluştururken bir yandan da ihtiyaç sahibi çocuklara giyecek ve kırtasiye desteğinde bulunuyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dernek Başkanı Diyar Orhan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Saray ilçesine bağlı Çaybağı İlköğretim Okulunda kütüphane kurup aynı zamanda okul bahçesinde fidan diktiklerini belirterek, “Bizler derneğimizin kurulduğu günden itibaren özellikle merkeze uzak olan köy okullarına giderek orada ihtiyaç sahibi çocuklara bot, mont, spor ayakkabısı ve oyuncak yardımında bulunuyoruz. Bazen doğum günü pastasını bağışlamak isteyen kişilerin, doğum günü pastasını köy okullarında keserek oradaki çocuklara ikram ediyoruz. Bu haftada 23 Nisan etkinlikleri bünyesinde Van'ın Saray ilçesine bağlı bir köyde 60 çocuk için yola koyulduk.

Önce okul bahçesinde fidan dikimini gerçekleştirdik. Daha sonra okulumuzda kurduğumuz mini kütüphanenin açılışını gerçekleştirdik. Yerel sanatçılardan Gülden Solmaz ve ekibinin mini konserinin ardından çocuklarımızla çeşitli oyunlar oynadık. Pasta kesiminin gerçekleştiği programımızın sonunda çocuklarımıza giyim ve oyuncaklardan oluşan hediyelerimizi dağıttık. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.