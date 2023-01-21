Kur’an-ı Kerim’in yakılması eylemine izin veren İsveç’e tepki…

Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas, İsveç polisi tarafından Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemine izin verilmesine sert tepki göstererek “Bu izin İslam’a karşı işlenmiş bir insanlık suçudur. Ey İsveç bu tavrında NATO kapısında daha çok beklersin” dedi.

HABERDE İNSAN 21.01.2023, 17:27
Kur’an-ı Kerim’in yakılması eylemine izin veren İsveç’e tepki…

NATO'ya girmek için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç'te skandalların ardı arkası kesilmiyor. Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas, İslam'a olan düşmanlığıyla bilinen, aşırı sağcı ve ırkçı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan’ın Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma istediğine polisten onay çıkmasına sert bir tepki gösterdi.

Arvas, “Bu yaşananlar İslam’a ve kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı nefret eylemleridir ve insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. İsveç yetkilileri derhal bu akıl tutulmasından dönmelidir” dedi. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça bir eyleme izin veren İsveç Hükümeti'ni ve polisini kınayan Arvas “Terör sevici İsveç hükümeti düşünce özgürlüğü bahanesi ile milyonlarca Müslümanın değerlerine, kutsal kitabına saygısızlık edilmesine izin veriyor. Müslümanlar olarak yapılan bu alçakça saldırıyı lanetliyoruz.

Teröre desteğin, kutsal değerlere saldırının bahanesi kesinlikle düşünce özgürlüğü olamaz. Avrupa bu köhnemiş zihniyetten derhal vazgeçmelidir” diye konuştu. Avrupa’da terör seviciliğinin ve İslamafobinin her geçen gün tırmandığına dikkati çeken Arvas “İslamofobi ve teröre destek Batı’da adeta siyasi bir endüstri haline gelmiş bulunuyor. Bu endüstri gerçekleri perdelemek, hakikatleri çarpıtmak, teröre desteğini meşrulaştırma amacına hizmet etmektedir. Teröre destek verenler bilmelidir ki destekledikleri terör bir gün kalkıp kendilerini de vuracaktır.

Batı, ya Müslümanlarla birlikte yaşamayı değerlerine saygı göstermeyi öğrenecek ve Müslümanları kabullenecek ya da etrafına yüksek duvarlar öre öre adeta bir zindana çevirdiği karanlık ülkesinde cehennem yalnızlığına mahkûm olacaktır. İsveç dini değerlerimize saygısızlığa, terör seviciliğine devam ettiği sürece Türkiye’den NATO için kesinlikle onay alamayacaktır” ifadelerini kullandı.

İslam’ın sevgi ve merhamet dini olduğunun altını çizen Arvas “Bizler Hz. Musa’ya da, Hz. İsa’ya da sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’e de (SAV) kutsal kitabımız Kur’a-ı Kerim’e de kimsenin hakaret etmesine izin vermeyiz Müslümanlar olarak tahriklere gelmeden sağduyu ve aklıselim ile Avrupa’nın bu saldırgan, provokatif tavrına karış da dik durmalıyız.

Ancak şu da bilinmelidir ki Yüce Kitabımıza, Peygamber efendimize (sav) değerlerimize yapılan hakaretler karşısında hiçbir Müslüman sessiz kalmayacaktır. Tüm Müslümanlardan bu tür tahriklere sağduyu ve İslam dininin bizlere öğrettiği hassasiyetle yaklaşmalarını rica ediyoruz. Bizler sevgi ve merhamet dini İslam’ın temsilcileriyiz. Biz kimsenin peygamberine kitabına küfretmeyiz ne bizim ne de bir başka inanç grubunun inancına kutsalına hakaret edilmesine de kesinlikle izin vermeyiz” dedi.

Van Bölge Gazetesi

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