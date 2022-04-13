Küçük Mustafa tekerlekli sandalyesine kavuştu

Edremit ilçesine bağlı Erdemkent Mahallesi'ndeki toplu konutlarda yaşayan fiziksel engelli Mustafa Beşak (8) için hayırseverler harekete geçti. Sosyal medyadan küçük Mustafa'ya yardım çağrısı üzerine harekete geçen bir hayırsever, tekerlekli sandalye gönderdi. Tekerlekli sandalyesine kavuşan küçük Mustafa ve ailesi büyük sevinç yaşadı. Küçük Mustafa’nın annesi, kendilerine bu mutluluğu yaşatan hayırseverlere teşekkür etti.